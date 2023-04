Caminata Aventura CdelU en el día Mundial de la Tierra

El grupo Caminata Aventura CdelU, tuvo una nueva jornada de actividad, celebrando el Día Mundial de la Tierra. Para esto se reunió en el Hospital Urquiza y de allí partió caminando hacia la zona noroeste de Concepción del Uruguay.

La actividad consistió en realizar senderismo, avistaje de aves, reconocimiento de flora autóctona y distintas fotografías que serán elegidas para imprimir y pasarán a formar parte de la galería de imágenes que realiza este grupo.

S se realizaron además diversas actividades artísticas con elementos recogidos en la caminata y que dieron rienda suelta a la creatividad, espontaneidad y expresión de las emociones de cada uno de sus integrantes.

Tomar conciencia del lugar donde vivimos y su protección, es una tarea que corresponde a todos, llevando el lema de » No se ama lo que no se conoce, ni se defiende lo que no se ama».

A la tarde el grupo regresó al punto de partida luego de haber compartido una experiencia diferente que marca un antes y después en cada uno de sus integrantes.