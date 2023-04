Aduana clausuró 4 locales que vendían bienes importados sin las debidas certificaciones sanitarias

Agentes de la Aduana realizaron inspecciones sobre 14 comercios pertenecientes a una misma firma en la Ciudad de Buenos Aires y detectaron numerosas irregularidades con relación a mercancías de origen extranjero. Fueron incautados 1.390 termos, mates, botellas térmicas y perfumes cuyo legítimo ingreso al territorio nacional no pudo ser demostrado. El valor de la mercadería secuestrada asciende a $12.824.000; podría caber una multa de $64.120.000.

En el marco del artículo 123 del Código Aduanero, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas realizaron controles sobre 14 comercios de una misma firma, a fin de comprobar la legal tenencia y legítimo ingreso a plaza de la mercadería de origen extranjero. Los locales, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, comercializaban productos de regalería.

Los agentes aduaneros solicitaron la debida documentación de las mercancías exhibidas a la venta y constataron infracciones en nada menos que 1.390 productos, entre los cuales había termos, mates, botellas térmicas y perfumes.

En concreto, la falta de estampillas fiscales —cuya presencia exige el artículo 986 del Código Aduanero— permitió presumir que habían sido importados en forma indebida.

Por otro lado, cabe señalar que el uso de muchas de las mercaderías en infracción supone el contacto directo con alimentos. En ese marco, la falta de certificación del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) —dependiente de la ANMAT— constituye una infracción adicional. El aval de dicho organismo requiere el estudio del material, sus contaminantes y el posible pasaje de sustancias no deseables a los alimentos. Así, ante la falta de certificaciones previas, no podía garantizarse que no fueran dañinos para la salud de las personas.

Por todo ello, en el marco de los artículos 986 y 987 de la Ley 22.415, la Dirección General de Aduanas procedió al secuestro de los 1.390 productos en infracción, sumado a la clausura provisoria de cuatro locales —tres ubicados en la calle Florida y uno, en la Av. Roque Sáenz Peña—, en los términos del artículo 989 de la citada normativa.

En definitiva, a la firma podría caberle una multa hasta 5 veces del valor de la mercadería secuestrada —aproximadamente $64.120.000.