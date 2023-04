Un año de la participación de Rocamora en la Liga Sudamericana

A un año de la histórica participación internacional de Tomas de Rocamora en la Liga Sudamericana 2022, que fue sede del Grupo A en Concepción del Uruguay, logrando una gran actuación gracias a su desempeño tanto en lo deportivo como en lo organizacional.

El club entrerriano fue sede del Grupo A en Concepción del Uruguay, del jueves 28 al sábado 30 de abril, recibiendo a equipos como Defensor Sporting y Aguada de Uruguay, y Sportiva Italiana de Chile. Un suceso sin precedentes para Rocamora, que en su primera participación logró abrazarse a resultados más que positivos. Las Rojas, dirigidas por Laura Lali González (parte del staff de entrenadoras de la Selección Argentina y del PNF), lograron agónicas pero importantes victorias por 55-53 ante Italiana y 63-61 sobre Aguada, cayendo en la última jornada frente a Defensor Sporting por 66-47. Terminaron en el 2° lugar de su zona con balance de 2-1, y ahora aguarda por la chance de clasificarse al Final 4. Sabrina Scevola una de las referentes del aquel equipo lleno de «Mística», hoy entrenadora y coordinadora en Rocamora habló de aquellos días donde en la histórica se respiraba basquet femenino El recuerdo más lindo es haber jugado con el estadio lleno, ver toda la gente que se acercó a ver básquet femenino sin ser hincha de Rocamora fue algo más que satisfactorio.El recuerdo más lindo es haber jugado con el estadio lleno, ver toda la gente que se acercó a ver básquet femenino sin ser hincha de Rocamora fue algo más que satisfactorio. «El recuerdo más lindo es haber jugado con el estadio lleno, ver toda la gente que se acercó a ver básquet femenino sin ser hincha de Rocamora fue algo más que satisfactorio, obviamente con un tinte un poco más especial al haber sido mis últimos partidos, haberme podido retirar jugando una Liga Sudamerica y el plus de hacerlo en Concepción es algo impagable» manifestó Sabrina

La apuesta y la expectativa de Rocamora en la previa a la Sudamericana fue tan importante que se preparó de manera especial para esta competencia. Conservó parte de su columna vertebral con su capitana Antonella González, Irina Figueroa, Ailén Ayala y Sabrina Scévola, esta última habiendo anunciado su retiro de la actividad tras estos partidos, y sumando como refuerzos a Carla Miculka y Victoria Lara, además del regreso de Rocío Díaz. El resto de las jugadoras, todas formadas y nutridas en el club con Clara Montañana, Paula Santini, Inés Fernández, Melanie Delsart Izaguirre y Delfina Cergneux. «La China» Vitoria Lara también se refiere a la histórica participación «El haber tenido la oportunidad de jugar la Liga Sudamericana con Rocamora fue para mí un honor, me sentí súper cómoda, desde esde mis compañeras hasta el CT me recibieron de la mejor manera y me hicieron sentir como si fuese jugadora de toda la vida del club. Me alegró mucho ver cómo la gente nos acompañó durante toda nuestra participación, sin importar el horario ni el día en el que juguemos… Eso demuestra la gran familia que es el club Rocamora y la calidad de gente que hay trabajando para el desarrollo de un torneo tan importante como el que jugamos» dijo Victoria Lara.

Todo lo vivido durante los tres días en el marco de la Liga Sudamericana de Baloncesto Femenino, en el estadio Alberto René Salem del CEF, fue posible gracias a un denodado esfuerzo de mucha gente de Rocamora que trabajó desde que se conoció que sería anfitrión del Grupo A y hasta que se fue la última de las delegaciones que nos visitaron. Un gran aporte de importantes empresas, comercios y profesionales uruguayense, a los Gobiernos provinciales y Municipal, a todos ellos un gracias enorme por haber dicho presente y ayudado a que el básquet de nuestra ciudad quede muy bien representado a nivel nacional e internacional. Y aquellas personas que dijeron sí, a las que dieron minutos de su tiempo y a las que dieron horas y días. Sin su apoyo esto no hubiera sido posible y sepan que dejaron muy alta la vara de Rocamora que sigue mirando al futuro.

