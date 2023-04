El Lobo por la victoria ante Defensores de Belgrano

El arbitraje del cordobés Jonathan Correa será el árbitro para Gimnasia – Defensores Belgrano de Villa Ramallo.

Se juega hoy desde las 16 en el Núñez. Será la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.

La fecha completa tendrá esta programación

Sábado

17:00: Sportivo Las Parejas vs. El Linqueño.

Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca)

Domingo

16:00: Gimnasia y Esgrima vs. Defensores Belgrano

Árbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba)

16:00: Independiente (Chivilcoy) vs. DEPRO

Árbitro: Marcelo Alejandro Sanz (Coronel Vidal)

19:00: Douglas Haig vs. Sportivo Belgrano (San Francisco)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

Libre: Unión (Sunchales)