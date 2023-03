Vicente Etcheverry ya piensa en Perú

Vicente Etcheverry, nadador del Cele, dirá presente el próximo 29 de marzo en la Copa Internacional de Natación de Regatas, en Lima, Perú, donde estará representando a Argentina. A sus 12 años tendrá su primera participación a nivel internacional.

“Más o menos hace como un mes me enteré de la convocatoria. Me sorprendió, pero aún más me sorprendieron los resultados que pude conseguir en los torneos nacionales. Después de eso, ir al Sudamericano un poco me lo esperaba”, dice Vicen, quien nada desde los seis años, siempre en las piletas del club.

Aún así, por consejo de su entrenador, Leandro Burgos, sabe que esta nueva experiencia no será nada sencilla: “Lean me dijo que va a ser un torneo de muy alto nivel, en el que además voy a competir contra chicos más grandes (13 y 14 años)“.

Sin embargo, su compromiso y crecimiento en la disciplina durante todo el 2022 sirvieron para que merezca un lugar en ese torneo, y su padre, Ezequiel, lo afirma: “Siempre lo hablo con él, es un deporte que hay que meterle mucha energía. Y durante ese año estuvo muy comprometido, tuvo buenos resultados y en ese torneo logró plasmar todo ese progreso”.

El día a día en la Natación

Su incursión en la pileta a tan corta edad surgió un poco por idea de su padre, otro poco para poder nadar en el río y otro poco porque acudía a la Colonia de Vacaciones, donde también se practica natación. Todo esto llevó a que el día de hoy, con un poco más de seis años en este mundo, Vicen piense que este es su camino a seguir: “Todavía no estoy seguro, pero creo que me gustaría seguir nadando mucho más“.

No obstante, como todo joven tendrá dificultades que atravesar. Por ejemplo, una reciente fue el estudio. Vicen, que va al Colegio Bilingüe, viene de tener un año complicado en ese aspecto, mayormente, por la gran carga horaria que tenía entre entrenamientos, competencias y, sobre todo, el colegio. Por suerte, él reconoce que es algo que este año ya está logrando manejar mejor.

La preparación y el torneo por venir

Vicente estará compitiendo el 30 de marzo en 100 metros pecho y en 50 metros mariposa, y el 31 de marzo lo hará en 50 metros pecho y 50 metros libre, por lo que este último tiempo ya terminó de hacer los últimos preparativos para el torneo.

“Este mes empezó a entrenar con los chicos más grandes. Si bien 30 días no hacen mucha diferencia, sirvió para que se vaya preparando”, dijo Leandro, quien ya le había anticipado que se enfrentará con chicos uno o dos años mayores.

Sin embargo, más allá de todo resultado que se pueda obtener, no se puede pasar por alto la magnitud de lo logrado. Vicente Etcheverry será un nuevo representante del club a nivel internacional, y eso es, cuanto menos, un orgullo total para su familia, sus entrenador y el Club Regatas Uruguay.