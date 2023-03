Urribarri: “Vamos a dar la batalla hasta el último voto”

A menos de un mes del acto de Echagüe, el ex gobernador Sergio Urribarri protagonizó otro encuentro militante multitudinario en Paraná, esta vez en el Club Alumni. Allí se refirió a la presentación que hizo para poder volver a ser candidato a gobernador y aseguró: “Vamos a dar la batalla hasta el último voto”.

“Con sobradas razones, pedimos que se revise una cláusula de la Constitución. La extensa solicitud está muy bien fundada. Trabajaron en ella varios juristas y esperamos que se nos conceda el derecho a presentarnos”, expresó Urribarri en un clima de fuerte mística peronista, con gran participación popular, bombos y batucadas.

“También hice esta presentación porque he caminado casi todos los pueblos y ciudades y lejos de recibir lo que emana de algunos medios de comunicación que destilan odio, lo que me demuestran es cariño y respeto. Los recuerdos y las anécdotas de un gobernador que no dejaba a pata a nadie, que atendía el teléfono, que recorría todo el tiempo la provincia y que no era perfecto, pero hacíamos y hacíamos permanentemente para transformar la provincia”, continuó.

“Otra de las razones es impedir que el marketing y el blindaje mediático y judicial permitan que un porteño sea gobernador de nuestra provincia. Voy a dar batalla hasta el último día y hasta el último voto”, añadió luego.

Memoria y convicciones

Sobre las repercusiones que generó su acción ante el STJ, Urribarri mencionó “desafortunadas editoriales que intentan instalar que yo culpabilizó a Jorge Busti de esta cuestión”. Acto seguido, expresó: “Si hay un ejercicio que debemos hacer todos los días las personas, más si somos dirigentes políticos, es el ejercicio de la memoria. Y quiero hacer memoria para recordar que yo le agradecí a Jorge Busti personal y públicamente aquel 3 de febrero de 2006 cuando fue a mi despacho a decirme que tenía que ser candidato a gobernador”.

“También fui agradecido cuando me dio la confianza para formar el equipo que continuó mi tarea al frente del Ministerio de Gobierno. Y le agradecí el 18 de marzo de 2007 cuando logramos aquel triunfo histórico y también por supuesto el 11 de diciembre al asumir como gobernador”, continuó.

“Y así como soy agradecido, fui, soy y seré leal a mis convicciones. Y esas convicciones me indicaron desde el primer momento que debía pararme al lado de Néstor y Cristina y con ellos transformamos la provincia como nunca antes. Yo entendí que Jorge también era leal a sus convicciones cuando decidió que el camino era otro y con otros dirigentes del peronismo. Pero más allá de esas cuestiones, lo importante es que en los momentos bravos y difíciles tanto él como yo, con nuestras diferencias, tuvimos el temple para sostener con acciones lo que decíamos”, completó.

La hora de la militancia

Más adelante, Urribarri se refirió a su participación el sábado en Avellaneda en el plenario de la militancia.

“Fui el único entrerriano que estuvo y pude comprobar que además de la premisa fundamental de terminar con la proscripción de la principal dirigente que dio la democracia moderna que es Cristina Fernández de Kirchner de allí salió otra consigna, que es que en las próximas elecciones los y las militantes tienen que ser los protagonistas en todas las boletas. Es la hora de la militancia”, finalizó.