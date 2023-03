Rocamora volvió a quedarse sin cierre y cayó ante Pergamino

En un juego de tramos vibrantes y desenlace ajustado, este miércoles, Tomás de Rocamora perdió como local 82-80 ante Pergamino Básquet por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. Ahora sus chances de quedar en zona de clasificación dependerá de lo que pueda hacer en la gira de los tres últimos partidos. Tomás Verbauwede fue figura con 19 puntos y 13 rebotes, mientras que como goleadores terminaron Matías Caire y Edgardo Torne; ambos con 22 puntos cada uno.

Desde el comienzo se vio que iba a ser un partido parejo y de dientes apretados. Y donde el que se equivocara menos o en los momentos claves se iba a quedar con el festejo. Y así pasó. El partido arrancó con Torne lanzando un libre, que falló, porque en la previa el árbitro Raúl Lorenzo le pitó un técnico al Juvenil Franco Ferreyra Bonnín por intentar colgarse del aro…

Cuando de verdad empezaron a jugar Rocamora estuvo mejor y se puso arriba 7-0. La reacción visitante no se hizo esperar, el tablero se emparejó (12-12) y de ahí en más se armó un primer cuarto frenético con casi todas las ofensivas terminando en gol. Caire lideró los ataques del local, que pareció llevarse el cuarto, pero antes de la chicharra irrumpió García Cano y quedaron 23-24.

El segundo tramo arrancó parecido hasta que tras un triple de Tarragó y un doble de Impini el Rojo quedó arriba 35-29. A Pagura no le gustó mucho, paró las acciones y Pergamino volvió a acomodarse en el partido. De todas formas un mejor andar del elenco de Pujol le permitió alejarse por ocho (42-34). Otro tiempo muerto de la visita que esta vez dio más frutos porque el equipo metió un parcial 9-0 y se fue a descansar 42-43 arriba.

Cuando volvieron a jugar no hubo la misma efectividad pero sí continuó la intensidad de uno y otro lado. Tomás Verbauwede se encargó de sumar varios puntos en la pintura y hasta anotó un triple. Del otro lado hubo un crecimiento de Manu Gómez en el manejo y goleo. A eso se sumaron varios puntos de Torne para que el tablero siga en llamas. Finalmente quedaron 60-60.

Con Verbauwede y Caire como puntos fuertes Rocamora buscó adueñarse de las acciones en el cuarto decisivo. Por momentos lo consiguió y tras quedar 77-73 obligó a Pagura a un nuevo llamado a los suyos. Incluso llegó a ponerse 78-73 el Rojo pero en los pasajes más calientes volvió a fallar. Pergamino ajustó la defensa y con cuatro puntos en fila de Levato pasó al frente con muy poco por jugar (80-81).

A Rocamora le quedaban 17 segundos para buscar el triunfo o mínimamente ir a línea a tratar de igualar o ganar. A la vuelta del tiempo muerto no salió la ofensiva y Manu Gómez fue a la línea tras recibir una falta lógica. Restaban 1.5s. El ex Rocamora solo anotó uno y en el rebote del segundo Ibarra le cometió falta a Caire con el reloj en 0.00. La mirada de Pagura hacia el ex Obras Sanitarias lo resumió todo.

Caire no pudo acertar el primero y en el intento de rebotar el segundo ni siquiera hubo aro por lo que Pergamino se quedó con el festejo. No perdió Rocamora por esos últimos dos libres que no se dieron sino porque falló en momentos determinantes y porque a la vuelta de los tiempos muertos nada salió como se planeó. Sigue en zona de clasificación pero deberá salir a hacerse fuerte en la ruta para asegurar el lugar y seguir en carrera.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora

Foto: Carlos Gustavo Lozano