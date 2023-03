Recuperan automóvil sustraído

Cerca de las 3.00 horas de este lunes, personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba de recorrida en prevención del delito y contravencional, visualizan en calle Álvarez casi 8 de Junio, un rodado Fiat Uno, el cual se hallaba en marcha en el medio de la cinta asfáltica y sin ocupantes.

Posteriormente se entrevistan con personal de Prefectura Naval Argentina que se hallaba de guardia, quien manifestó que minutos antes de arribar los uniformados, vio dos sujetos salir del rodado y retirarse caminado dejándolo abandonado.

No obstante se realiza la verificación del rodado y si bien no tendría pedido de secuestro; con la colaboración de personal de Comisaria Primera se intenta dar con el propietario y en esos momentos se comunica telefónicamente el mismo tratándose de un ciudadano de 76 años de edad, informado haber dejado su vehículo en calle 8 de Junio y Seguí en horas de la tarde percatándose hace minutos de que ya no estaba allí.

Lo acontecido es informado al agente fiscal en turno disponiendo el secuestro del rodado y una vez finalizadas las actuaciones correspondientes le sea restituido a su propietario.

Intervino en el lugar personal de la División Criminalística.