Reclamo de vecinos por un pozo que impide el paso en una esquina del Barrio Santa Teresita

“Hoy hace 2 semanas y un día del nacimiento del cráter”, señala la nota enviada a la Redacción de 03442, por vecinos de calles Teniente Ibañez y Dr, Scelzi y es que el día domingo 26 de febrero a las 9 horas, comenzó los trabajos una cuadrilla y excavaron un pozo para poner al descubierto el caño madre que se había roto y brotaba agua a borbotones.

Los vecinos vieron como trabajó la cuadrilla durante 10 horas y resaltaron el esfuerzo puesto para poder terminar las tareas, todos mojados, embarrados y malolientes ya que también se rompió el caño de la cloaca.

Según indicaron, “el caño madre no se pudo arreglar ya que no había repuesto para hacerlo, solo se lo emparcho para no dejar la ciudad sin agua y la semana siguiente, sábado 5 volvieron a cortar el agua para intentar arreglar, pero el repuesto que tenían tampoco anduvo, conclusión siguió perdiendo al igual que el caño de la cloaca. Fue el miércoles 8, se añadió el caño de cloaca que también hoy sigue perdiendo en menor cantidad, pero no está bien arreglado. Además del gran lago hay olor nauseabundo que emana el cráter”.

Por otro lado los vecinos también tienen hace dos semanas el polvillo que vuela por la brosa que se amontono a la vuelta del gran pozo y ven que los días siguen pasando sin darles solución, preguntándose si esto hubiera sucedido en zona céntrica o frente a la casa de alguna autoridad, ¿habría demorado tanto?.

“Eso nos preguntamos cuando hacemos terapia ciudadana los días 9 o 10 de cada mes en las distintas colas para pagar los impuestos puntualmente. Esperamos que haciendo el reclamo público llegue la solución”, finalizaron.