Qué estaría fallando?: Numerosos hechos delictivos son protagonizados por individuos que salieron de la cárcel

Es verdaderamente preocupante, lo que se está viviendo por estos días en materia delictiva, en Concepción del Uruguay, algo que también ocurre en otras ciudades de nuestro país. Es que llama la atención como están siendo detenidos en flagrancia, diversas personas, de las que parecía ya no debían aparecer en los hechos policiales de la ciudad, habida cuenta de que han sido condenados por la Justicia local a cumplir penas privativas de la libertad, condenas que cumplieron y fueron saliendo hace pocos meses.

De ahí es que la comunidad se pregunta (y con razón), para qué sirven las penas privativas de la libertad, o para qué sirve el sistema penal, o para qué sirven las cárceles, si al poco tiempo estos personajes ya están reincidiendo, algunos de ellos por segunda o tercera vez.

Sin dudas algo anda mal, algo está fallando y ahí miramos a la existencia del llamado “Patronato de Liberados”, que depende del Poder Ejecutivo de la Provincia, institución que tiene como fin esencial, el brindar herramientas a quienes recuperan su libertad luego de cumplir condenas en Unidades Penales, para que puedan lograr insertarse en la sociedad, con trabajo y nuevos horizontes, distintos a los que los han llevado a delinquir.

Algunos ejemplos cercanos

Si observamos lo sucedido en Concepción del Uruguay, veremos varios casos de estos reincidentes y sin dudas no hace más que preocupar a la comunidad y la lleva a reclamar a sus autoridades.

Uno de los protagonistas de estas historias recientes, es Roberto Carlos Romero, sin sobrenombre ni apodo, de 47 años de edad, que tiene una larga lista de hechos en su haber.

Lo primero que se le imputara en la última etapa procesal fue que el día 26 de noviembre de 2022, en horas de la madrugada, atracó a una funcionaria policial que se encontraba realizando su guardia en calle Galarza, a quien en un primer momento le consulta por una dirección, para luego tomarla del brazo derecho y referirle «estás asaltada» momento en que intenta sustraerle su arma reglamentaria, cayendo ambos al piso, forcejeando en el mismo y ante la resistencia de la víctima huir del lugar.

Como segundo hecho el 7 de enero de 2023 en horas de la tarde, este individuo sorprendió a una joven frente a su domicilio. Romero bajó de una motocicleta color negro, arrebatándole el teléfono celular que la muchacha tenía en la mano, dándose a la fuga.

Como tercer hecho, a Romero (que iba en bicicleta) se lo acusó de que el 2 de febrero de 2023, en horas de la noche, interceptó a una mujer en circunstancias que transitaba a pie por calle Malvinas Argentinas y desde atrás intentó arrebatarle el teléfono celular de manera violenta y al no lograr su cometido bajó de la bicicleta arremetiendo contra la damnificada, sustrayéndole el celular por la fuerza, empujándola y haciéndola caer, para luego darse a la fuga.

El cuarto hecho lo cometió el 8 de febrero, en horas de la noche, en circunstancias que la víctima se encontraba por ingresar al domicilio de una amiga, siendo abordada por Romero, quien intentó sustraerle su riñonera, por lo que comenzaron a forcejear, cayendo ambos al piso, momento en el cual es auxiliada por su amiga y se trenzan ambas en lucha con el ladrón, quien huye subiéndose a una bicicleta que tenía sobre el cordón de la vereda del frente, sin lograr apoderarse de elemento alguno, resultando ambas víctimas con lesiones.

El quinto hecho ocurrió momentos más tarde de ese 8 de febrero, en circunstancias que la víctima transitaba a pie por calle 3 de Febrero y fue abordada violentamente Romero, quien la arrojó al piso y se apoderó de su teléfono celular, para luego darse a la fuga en una bicicleta, momento en que es perseguido por la víctima y en la desesperación de la huida al autor se le cae el elemento sustraído.

Romero cuenta con condena del año 2017, la última, en 15 de agosto de 2017 se lo condenó por varios hechos a la pena de cinco años y seis meses con declaración de reincidencia, y salió de la Unidad Penal en primeros días de noviembre del 2022, y la mayoría de los hechos por los que se lo condenó fueron modalidades similares a los perpetrados tras su salida.

Ante esta situación Roberto Carlos Romero quedó bajo la prisión preventiva, en orden a los delitos de “Robo agravado por resultar lesiones graves en la víctima, robo, robo en grado de tentativa”, por el término de 60 días, interviniendo en esta IPP la fiscal Plescia y el defensor oficial Arrechea

Joven individuo muy complicado

Otro ejemplo de lo que está sucediendo es Alexis Natanael Silva De Almeida, sin alias, de 26 años de edad, que el día 30de enero de 2023 en horas de la noche, ingresó al domicilio de la víctima, previo escalar una pared de 3,28 metros de altura, ingresando a la vivienda mediante el uso de la fuerza al provocar la rotura de la traba de una de las ventanas; siendo sorprendido por el propietario, reaccionando violentamente al exhibir un cuchillo intentando agredir a la víctima, procurando darse a la fuga por el portón de la vivienda, siendo sujetado por la espalda por la víctima, por lo que Silva De Almeida, arrojó los elementos que pretendía sustraer los cuales se encontraban envueltos en una sábana y nuevamente ataca al damnificado e inicia una nueva fuga corriendo, siendo perseguido por la víctima en su vehículo, cruzando una patrulla a quien le da aviso y es aprehendido, quedando imputado por “Robo doblemente calificado por el uso de arma y escalamiento”.

Alexis Natanael Silva De Almeida cuenta con antecedentes computables, como ser una condicional en setiembre de 2016 y dos meses después se unifica pena y se lo condena a 4 años y 6 meses efectivo, por lo que de recaer condena la pena sería de alto monto y declaración de reincidencia y no es la única causa en trámite desde que salió en libertad teniendo legajos en C. del Uruguay y en Gualeguaychú y hay dos hechos consistentes en dichos amenazantes denunciados por la víctima como ocurridos el 26 de mayo de 2021, duando el Imputado estaba alojado cumpliendo pena en UP2 de Gualeguaychú.

En esta oportunidad, la causa está en manos de la fiscal Gabriela Seró, quien solicitó la prisión preventiva, que fue finalmente ordenada por el plazo de 60 días.

Violencia de género

También un hombre de 35 años (L. E. G.), de quien no se da datos, para no afectar la identidad de la víctima. A este individuo se le atribuye como primer hecho que en horas de la noche del 5 de diciembre de 2022 fue la casa de su ex pareja, generándose una discusión en el marco de la cual el imputado le profirió frases de contenido amenazantes muy agresivos, generando gran temor en la víctima, para posteriormente tomarla del cuello y propinarle un golpe de puño en el rostro ocasionando lesiones leves. En ese momento la víctima logra salir del domicilio y el imputado aprovechó la ocasión para golpear a la hija de la denunciante de 24 años, ocasionándole lesiones, para finalmente darse a la fuga en forma peatonal.

Como segundo hecho, el día 18 de diciembre de 2022, en horas de la noche, el imputado desobedeció una orden judicial dictada oportunamente por el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes local en un Expediente de Violencia Familiar, pero este se acercó la denunciante quien se encontraba junto a su hijo menor en la «Plaza del Skate» a escasos metros de la víctima a quien observó fijamente en forma intimidatoria durante unos cinco minutos para luego retirarse del lugar.

Como tercer hecho, el día 21 de febrero de 2023, en las primeras horas de la noche el imputado desobedeció nuevamente la orden judicial dictada en diciembre de 2022 por el plazo de 180 días, al concurrir al domicilio de las víctimas y comenzó a golpear la puerta de la vivienda con intenciones de hablar con la víctima, situación que es advertida por su hija quien llama a la Policía y lo detuvo.

ES importante saber que este individuo, salió de la cárcel en mayo de 2022, donde cumplió pena, por varios hechos, delitos contra la propiedad y luego se radicó en la casa de la víctima.

Es así que en esta oportunidad, se dispuso la presión preventiva del imputado Leonardo Emanuel G., en orden a los delitos de “Lesiones leves dolosas calificadas en función de la relación de pareja y mediando violencia de género”, “Lesiones leves dolosas mediando violencia de género”, “Amenazas” y “Desobediencia de una orden judicial”, por el término de sesenta días.

Otro individuo muy complicado

Otro caso que generó polémica y serios reclamos de vecinos del Barrio La Concepción, fue del de Rubén Darío Romañana, de 38 años de edad, que protagonizó hechos delictivos en los últimos días, como ser el del 17 de febrero de 2023, en primeras horas de la mañana, cuando ingresó a la vivienda de la víctima escalando un tapial de 2,50 metros de altura aproximadamente, ubicado en el fondo de la finca, y se apoderó de dos teléfonos celulares, una suma de dinero y relojes de mano.

Por otra parte, esa misma mañana, ingresó a otra vivienda, a través de una ventana de la planta baja que se encontraba sin medidas de seguridad, y se apoderó de una billetera perteneciente a la víctima con dinero y documentación, para luego subir a la planta alta del lugar, donde fue sorprendido por la dueña de casa, por lo que Romañana bajó y se dio a la fuga por la misma ventana por la cual ingresó con la billetera mencionada.

El tercer hecho fue también ese día cuando ingresó a una vivienda trepando un tapial de aproximadamente 2,50 metros de altura que se encuentra en el patio interno y se apoderó de un teléfono celular, perteneciente a la víctima.

Como cuarto hecho, el día 20 de febrero, en horas de la madrugada, Romañana y otra persona ingresaron a una vivienda, previo escalar un tapial de 2,035 metros de altura que da acceso al patio y se apoderaron de una bicicleta, color negra, una caja de herramientas color verde, una billetera con documentación y dinero y una bicicleta,

Esto generó profundo malestar, ya que Rubén Darío Romañana, tenía una condena de septiembre de 2018, de cuatro años y seis meses de prisión, declarado reincidente, y a poco tiempo de recuperar la libertad en diciembre de 2022, ya está sindicado en cuatro hechos.

Fue así que se realizó la audiencia en OGA y se le impuso la prisión preventiva por el plazo de 45 días, para continuar la IPP.