Por tercera vez consecutiva: Uruguayense ganó el abierto de Golf de Ushuaia

Sin dudas el sur le sienta bien a Maximiliano Rodríguez, el golfista uruguayense que logró quedarse por tercera vez consecutiva con la edición XXVI del evento más importante del Ushuaia Golf Club, se disputó a lo largo de tres días de dura competencia en modalidad Medal Play a 54 hoyos en cancha de la institución. El joven deportista y socio del Club Universitario, estará de regreso en Concepción del Uruguay el próximo jueves,

La cancha del Ushuaia Golf Club desde el viernes y hasta el domingo se vio repleta de jugadores en busca del torneo más importante que dispone la institución y que es un clásico de estas latitudes; el Torneo Fueguino de Golf que en esta oportunidad disputó su XXVI edición. Una fecha más que importante ya que este evento aúna a los jugadores locales y se recibió la visita de Chile, (Punta Arenas y Santiago de Chile) Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz, Buenos Aires y Río Grande para conformar una grilla total de 104 inscriptos poniendo a full la capacidad de la cancha.

Sumado a esto, el torneo volvió a adquirir gran relevancia y por primera vez en la historia del Club, el evento fue declarado de interés provincial por la Legislatura fueguina, contado también con el sponsoreo de la Municipalidad de Ushuaia, Gobierno de la Provincia, Ushuaia Visión, Popper y Sanatorio San Jorge.

Como no podía ser de otra manera, no en vano se dice que es uno de los torneos más duro, y este no fue una excepción, el clima fue el jugador `105´ y el más difícil de vencer: viento, lluvia, sol frío, escarcha y granizo tuvieron que sortear los otros 104 para para poder llegar a disputar por los primeros puestos. Como se dice en esta zona, es casi normal tener las cuatro estaciones en un día, y eso quedó bien en claro durante la competición.

En lo que fue la competencia en sí, desde primera hora del viernes ya salían a la cancha los primeros desafiantes. En disputa el Scratch, premiando también al primero y segundo de cada categoría, aproach, best drive, long drive Damas y Caballeros, y los últimos 18 hoyos.

Ayer promediando horas de la tarde, de a poco fueron sellando su participación las diferentes categorías y acorde a ello se concretaban las premiaciones de cada segmento.

Finalmente, el mejor registro lo conseguía Maximiliano Rodríguez que se adjudicaba esta XXVI edición inscribiendo a fuego su nombre en la historia de la institución. 222 golpes fueron necesarios para culminar primero. Pero no es una materia que tenía pendiente ya que la edición XXII y XXV también se la adjudicó él con lo cual sentó un precedente que muchos querrán superar.

Para el segmento de 28.3 a 35, la disputa fue continua en las posiciones de vanguardia, Carlos Bustamante ganó en la primera seguido por Daniel Masnu y Carlos Facello. La segunda salida quedó en manos de Facello secundado por Bustamante y Masnu, pero en la tercera Bustamante metió un 66 que dio por tierra con las pretensiones de los demás. Finalmente, Bustamante ganaba la categoría con 207, lo siguió con 216 Facello y tercero Masnu con 220.

Para lo que fue la categoría de 16.3 a 28.2 tuvo final de bandera verde, a lo largo de los tres días los principales entusiastas no se dieron espacios para hacer una luz en el tanteador. Súper parejos y con buena calidad estuvieron hasta la definición donde el ushuaiense Carlos Gramajo y el riograndense Francisco López terminaban empatados en el primer lugar con 207 golpes, pero la definición quedó a favor del primero de estos que se quedaba con el segmento. El tercer escalón del podio quedó en manos de José Mallemaci con 211 y cuarto Marcelo Bilbao con 212.

En Categoría Hasta 16.2, el riograndense Gustavo López se imponía por la mínima con un final de 211 por sobre los 212 del local Gerardo Beban.

Para el segmento Damas, la gran performance de Agostina Sucre le otorgó sin mayores inconvenientes la presea mayor de la categoría con un total de 212. Segunda en el clasificatorio, con 217, quedaba Erika Michalczewsky, en tanto que a uno de ésta el podio lo completaba Lola Benítez.

En la categoría de 35.1 al máximo Marcelo Ricchini lograba 203 en los 54 hoyos ganado el segmento, en tanto que Francisco Martínez con 216 quedaba segundo y tercero Gustavo Vallejos con 220 al igual que Juan Vega. Fuente El Diario del Fin del Mundo