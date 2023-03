Pintarán estrellas amarillas: Recuerdan a las 5 víctimas de una tragedia ocurrida en la Autovía

El próximo sábado a las 10 horas, en el kilómetro 42 de la Autovía Gervasio Artigas, se descubrirá un cartel y se pintarán las Estrellas Amarillas, homenaje a las 5 víctimas fatales de 29, 28, 15, 9 y 2 años de edad, en siniestro vial ocurrido el día 11 de agosto del 2022. Eran integrantes de una familia que se trasladaban desde Rafael Castillo, hacia Corrientes en un Volkswagen Bora, donde festejarían el cumpleaños de un tío.

Fue Miguel Gandolfo, presidente de ACIVERJUS, la Asociación por Verdad y Justicia, quien lo confirmó en las últimas horas a Colegas de Radio Máxima.

La abuela de las víctimas, Sandra, dijo que “fueron días muy difíciles para nosotros, hay día que no querés salir de la cama, la casa quedó vacía. La vida nos arrebató tanto, muchísimo”.

Es pertinente recordar que los fallecidos vivían con ella en su casa, y debido al trágico accidente, su hijo menor que ya estaba independizado volvió al hogar materno para acompañar a su madre.

“Mi hijo más chico por un mes no pudo entrar a la casa porque no podía soportar no encontrar a sus hermanas y su cuñado”.

Se espera que al descubrimiento del cartel asista el grupo familiar de Sandra, el de su yerno y amigos. “Mucha gente los conoció eran muy amigueros, así que la gente que no va a estar físicamente, va estar en el corazón porque los quisieron mucho”.

Sobre su proceso de duelo, Sandra contó que llora mucho, y “me enojo porque me parece una injusticia muy grande, expreso lo que siento, no me hago la fuerte. Pienso en mis hijas que siempre fueron mi apoyo y mis amigas, mis nietos me dieron mucha felicidad, mi yerno que fue muy compañero”.

“En el colegio de mi hija más chica pusieron una placa y esos pequeños gestos me sacan adelante. Es difícil pero yo sé que se puede”.

"Nosotras ya volvimos al lugar del accidente, era algo que necesitábamos. Estar ahí es ir a buscar, volver a todo eso, son un montón de emociones cruzadas porque recordas todo y a la vez te quedas con nada. Nos costaba mucho salir a la ruta, era salir en un auto y nos da mucho miedo".