Pascual Santini del semillero Rojo

Pascual Santini, jugador del semillero del Tomás de Rocamora, participó en el Argentino de Selecciones U15, representando a Entre Ríos. El Seleccionado de Entre Ríos perdió 70 a 66 frente a FEBAMBA en su última presentación en el grupo correspondiente a la Región 3 del Campeonato Argentino. Con este resultado, pese a terminar en el segundo puesto de la zona con récord de 2-1, quedó eliminado del certamen. El juvenil jugador del Rojo habló sobre su experiencia en la selección y con el equipo de la Liga Argentina.

Pascual Santini es otra de las Promesas del Club. Nos habló de su experiencia en la Selección de Entre Ríos U15: «Cuando supe que quedé entre los doce me sentí muy emocionado y contento de poder tener una oportunidad como esta, significó una recompensa del proceso que vengo teniendo durante estos años. El poder entrenar con chicos de mi misma edad pero de diferentes Clubes fue una hermosa experiencia porque pude conocer a chicos que no conocía, poder jugar con ellos fue algo muy bueno. El cuerpo técnico está formado por buenas personas, que confiaran en mí para poder ser parte de este equipo fue gratificante, esta oportunidad que tuve me motiva a seguir esforzándome para lograr más objetivos y mejorar como jugador».

En un final increíble, los chicos entrerrianos ganaban por cinco (64-59) a falta de tres minutos; no obstante, se quedaron sin efectividad en los instantes finales y su rival aprovechó cada posibilidad de anotar. La victoria de FEBAMBA permitió que Provincia de Buenos Aires lograra el primer puesto del cuadrangular por diferencia de puntos, clasificándose a la siguiente instancia del certamen nacional.

Surgido del semillero del club, Santini también entrena en el equipo de la Liga Argentina, en esta ocasión resalta la oportunidad que le dió esta experiencia para poder crecer: «Al principio tuve una sensación de nerviosismo por entrenar con los jugadores de la primera, pero después de varios entrenamientos pude tomar confianza y disfrutar de esta experiencia. Le agradezco al Entrenador Agustin Pujol por haberme dado esta oportunidad de entrenar con primera para poder experimentar otro tipo de entrenamiento».

Sangre roja desde la cuna, Pascual transita los pasillos del Rojo desde muy pequeño, con una familia de tradición basquetbolera, donde su papá (Norberto Santini) está en la historia grande del Rojo: «Rocamora para mí es como mí segunda casa, desde chico estoy en el club y paso mucho tiempo con los chicos jugando, mirando partidos y pasando lindos momentos».

