Parque Sur se despidió con derrota

Estudiantes cerró la liga con un solvente triunfo sobre Parque Sur. Párrafo aparte para la hinchada del visitante que en gran número arribó a Concordia para despedir al equipo de la categoría tras el descenso. La parcialidad local fue en un gran número al estadio de calle San Luis para brindarle el cálido aplauso a un plantel que hizo un gran partido.

En el primer cuarto, el local con un gran aporte de Yarza y un triple de Alluchón, comenzó ganando 9 a 0 pero la visita respondió con dos bombazos de Guelache y un buen ingreso de Gallardo, que sumando siete tantos dio vuelta el juego. López y Fragozo también castigaron de larga distancia y Gauna respondió por la misma vía. Yarza terminaba con diez puntos en esos primeros diez minutos. Paridad absoluta en el cierre del segmento inicial que terminó igualando 24 a 24.

En el segundo cuarto, el goleo siguió siendo muy repartido para el dueño de casa: 5 puntos para Gauna, Alluchón y Yarza y gran aporte de los ingresados Confalonieri y Nahuel García colaborando ambos con cuatro unidades. En Parque, Legaria sumó cinco mientras que Lofrano y Fragozo aportaron desde tercera dimensión. Parcial de 26 a 15 para el anfitrión que se fue al descanso arriba 50 a 39.

En el tercer cuarto volvió a ser de mucho goleo. Alluchón metió dos bombazos y diez puntos en el período. Erich Bachmann debutó con un triple y García tuvo un gran trabajo en la zona pintada apareciendo con cuatro dobles más, llegando a catorce en su cuenta personal. Por el lado del sureño, Fragozo sumó tres triples más, Lofrano aportó ocho y Guelache y Lutter otros dos bombazos. Parcial de 31 a 30 para el local que cerró el tercer cuarto triunfando 81 a 69.

Ya en el último cuarto, Estudiantes comenzó a liquidar el juego con los triples de Gauna, Alluchón y Rattero, más seis tantos de Confalonieri y el primer doble de Hilario Cardoso. En Parque los seis puntos de López y un triple de Torres solo sirvió para achicar. Parcial de 17 a 12 para el verde y triunfo por 98 a 81 para despedirse de su gente con un triunfo.

Los dirigidos por Fernando Malara cierran la campaña manteniendo la categoría y con registro de once victorias y 21 caídas. No se logró el objetivo de meterse en play in pero al menos se pudo decorar el último tramo de la temporada ganando cuatro de los últimos cinco juegos. Ahora será el turno de que la dirigencia haga un balance de lo que fueron estos últimos seis meses y planificar lo que será el futuro de la institución en el Básquet Profesional.

SÍNTESIS

Estudiantes (98): Matías Alluchón 21, Daniel Gauna 13, Álvaro Yarza 18, Santiago Yaskulka 0, Rafael Banegas 4 (F.I.); Nahuel García 14, Brian Romero 6, Martín Confalonieri 10, Erich Bachmann 3, Ramiro Rattero 6, Ceferino Paniagua 1, Hilario Cardozo 2. DT: Fernando Malara.

Parque Sur (81): Laureano Legaria 5, Valentín Lofrano 11, Nahue Arteaga 0, Gervasio Guelache 13, Néstor López 12 (F.I.); Lucas Gallardo 9, Juan Meyer 7, Franco Fragozo 16, Agustín Lutter 3, Federico Torres 5. DT: Iván Paolazzi.

Parciales: 24-24, 26-15 (50-39), 31-30 (81-69), 17-12 (98-81).

Informe y fotos: Prensa Estudiantes de Concordia