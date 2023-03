Paro nacional de la docencia universitaria

CONADU Histórica rechazó la oferta salarial del gobierno y convocó al no inicio de clases con un paro de una semana desde el 13 de marzo::

El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica que sesionó este viernes 10 de marzo en una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación resolvió rechazar la oferta salarial del gobierno -para cierre de la paritaria 2022 e inicio de 2023- por considerarla totalmente insuficiente. En ese marco, convocó al paro de una semana con cese total de actividades.

Dicho paro que comenzará el lunes 13 de marzo coincide con el inicio de clases en la mayoría de las universidades. Como se ha advertido desde la Federación tal inicio quedará afectado por la medida ante la falta de respuesta del gobierno a los reclamos docentes.

Del Congreso participaron 81 representantes de 21 Asociaciones de Base. La realización en una carpa frente al Palacio Sarmiento (Pizzurno 935) expresó en sí misma el malestar de la docencia por la situación salarial. De esta manera, comienza el plan de lucha de CONADU Histórica del corriente año por la recuperación y en defensa del salario.

Se recuerda que en relación al cierre 2022, la oferta del gobierno consistió en un incremento de 2,8% que se suma al 2% ya pautado en diciembre, lo que arroja un total del 96,8% que se aplica sobre el salario conformado de febrero 2022. No hubo oferta de compensación de lo perdido en 2022 equivalente a casi un salario no pagado por los retrasos en la aplicación de las actualizaciones respecto a la inflación registrada. En relación a la apertura de la paritaria 2023, se ofreció un aumento del 30% en tres cuotas no acumulativas: 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio. Esos porcentajes no compensarán siquiera la inflación prevista, mayor al 20% en marzo y 26% en abril.

La evaluación y continuidad del plan de acción gremial se realizará el jueves 16 de marzo en un Plenario de Secretarías Generales, para lo cual, las asociaciones de base realizarán sus asambleas previamente.

A las 18 horas de este viernes 10 de marzo, la representación de las restantes federaciones comprometieron su presencia al Ministerio para dar su conformidad con el acuerdo salarial.