Otro reincidente en acción: Prisión preventiva para individuo que asaltó a un adolescente para sacarle el celular

Días pasado realizábamos una nota en 03442, en la cual se trataba el tema de la gran cantidad de reincidentes en hechos delictivos. Sin dudas algo de nuestro sistema está fallando y es evidente con la situación reinante. El objetivo del encarcelamiento de los delincuentes, no solo es el de que paguen su deuda con la sociedad, sino que tras cumplir con su pena (muchas veces reducida por buena conducta y estudios, entre otras) estos se reinserten en la comunidad y vivan dentro del marco de la Ley.

Lamentablemente, la cantidad de ex convictos que reinciden y vuelven al sistema carcelario, es creciente, lo que deja en evidencia que, algo se está haciendo mal.

Este es el caso de Brian Damián Rodríguez, de 26 años de edad, que el pasado 18 de marzo, junto a un menor que estaría involucrado en otros hechos violentos de similares características, asaltó a un adolescente de 17 años, en circunstancia que este se dirigía caminando por calle Leguizamón entre calles Pablo Lorentz y Tte 1º Ibañez, del Barrio Santa Teresita.

Rodríguez, le apoyó un arma de fuego sobre el abdomen a la víctima y le manifestó “No te muevas porque te meto un tiro” y entre ambos le revisaron los bolsillos y le sustrajeron su teléfono celular marca Samsung, dándose inmediatamente a la fuga hacia el norte por calle Leguizamón.

La Policía dio inicio a la investigación, que llevó a la detención del malviviente días después del asalto, lo que se logra con los datos aportados por el damnificado, pero sobre todo revisando cámaras de seguridad de la zona, donde se lo ve pasar primero al damnificado y unos metros atrás a dos personas, uno de los dos vestidos con ropa muy particular, una remera a rayas, con gorro blanco.

Es así que Rodríguez fue imputado del delito de “Robo calificado por el uso de arma de fuego, cuya actitud para el disparo no pudo ser acreditada”, siendo representado por el defensor oficial, doctor Sebastián Arrechea, en causa que lleva adelante el fiscal N° 5, doctor Eduardo Santos.

El fiscal consideró que hay riesgos procesales, ya que Rodríguez fue echado por su padre de la casa a raíz de un hecho delictivo, por lo que no tiene arraigo, además este podría fugarse y entorpecerá la investigación, ya que tiene antecedentes penales y la pena que le cabría será de cumplimiento efectivo, ya que se está ante un delito que tiene pena entre 3 y 10 años.

Por otra parte, Santos resaltó que el acusado cuenta con antecedentes computables, ya que tuvo un Juicio Abreviado del 25 de febrero de 2016, por “Robo Simple” 3 años en suspenso y luego el 27 de octubre de ese año, en un nuevo Juicio Abreviado, fue condenado 4 años efectivo, con unificación componiendo pena de 1 año más los 3 condicional (Robo simple 3 hechos, Hurto Ttva., Robo simple Ttva. y Hurto calif. por escalamiento) pena que cumplía el 29 de septiembre del 2020, pero el primero de enero del 2017, se realizó un tercer Juicio Abreviado y fue condenado a la pena de 5 años de Prisión de cumplimiento efectivo unificando la pena impuesto y pena unica de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, coautor de “Robo calificado por el uso de arma y robo simple 3 hechos, hurto ttva., robo simple ttva. y hurto calif. por escalamiento”.

Por todo esto, fue el fiscal solicitó la medida de prisión preventiva de Brian Damián Rodríguez por el plazo de 60 días, agregando que en ese período ya se estaría concluida la causa para elevar a juicio o presentación de Juicio Abreviado.

A su turno, el defensor Oficial Dr. Sebastián Rodrigo Arrechea, intentó minimizar la culpabilidad de su cliente, señalando que no hay suficientes elementos para culparlo del hecho y que se lo identificaría más que nada por vestimentas que fue hallada en una mochila al ser detenido Rodríguez, considerando que si su cliente hubiera querido entorpecer el accionar policial, habría hecho desaparecer esa evidencia, pero la tenía en su poder, no estamos ante alguien que quiera entorpecer, la orden fue para el 21 y el hecho ocurrió el 18 de marzo, no hay actitud evasiva de Rodríguez, y pidió que se lo tenga en cuenta, afirmando que es factible una domiciliaria.

Oídas las partes, el juez dispuso hacer lugar al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva del imputado, por el término de sesenta días, por lo que estará alojado en dependencias de la Comisaría Primera de ciudad los primeros treinta días y luego en la Unidad Penal que cuente con cupo.