Noticias de la ciudad de Colón

La Municipalidad de Colón acompañará la recuperación de la Escuela Agrotécnica: La Municipalidad de Colón, en una decisión política de acompañar a la educación con distintas acciones, apoyará la iniciativa de un grupo de directivos, docentes y personal no docente de recuperar la Escuela Agrotécnica de Colón.

El Intendente José Luis Walser recorrió las instalaciones y distintos sectores productivos dialogando con el Jefe de Producción, docentes y directivos de la institución, para acordar un plan de trabajo mediante un convenio de colaboración.

Estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos Claudio Lara, la directora de Educación y Cultura Liliana Viollaz, la directora de Empleo, Producción, Industria y Comercio Lina Bosch y el director de Áreas Naturales Juan Rougier.

Se comenzará con mejoras en el predio, adecuación de caminos y poda entre otras tareas, pero, además, se acompañará y asesorará para reflotar distintos sectores productivos de la Escuela.

Este camino de desarrollo surge a partir de una iniciativa de un gran grupo humano de la institución que contará con el apoyo del Municipio, incentivando a que la comunidad acompañe este proceso.

Al finalizar el recorrido el Intendente José Luis Walser afirmó: “Tenemos una política de acompañar a la educación, lo venimos haciendo con trabajos, reparaciones, dotando de internet y otras acciones en todas las escuelas, ahora apoyaremos esta iniciativa de recuperación junto a un gran equipo humano de la querida Agrotécnica”.

También adelantó: “Vamos a trabajar para que esta emblemática institución vuelva a recuperar su esplendor y a ser el orgullo de la Comunidad, también apoyaremos con nuestros equipos técnicos el desarrollo de distintos sectores productivos de la institución” indicó José Luis Walser.

Plan de trabajo

“Nos reunimos con José Luis, la idea es tener la ayuda y apoyo del Municipio, queremos mejorar el establecimiento con un plan de trabajo” dijo Walter Díaz, jefe de Producción.

En ese sentido, agregó: “Estamos gestionando distinto tipo de cosas para todos los sectores con los planteles técnicos como no docente también, con ese apoyo queremos recuperar parte de la escuela” señaló.

“En la Escuela recorrimos junto al Intendente los sectores de industria donde tenemos los sectores de producción de dulce de leche y de queso, queremos avanzar y hacer salsa de tomate, jalea, dulces y mermeladas, que se producía en su momento y retomarlo ahora” indicó Walter Díaz.

También cuentan con una importante huerta, y en la propuesta se buscará también reflotar el sector de galpones de pollos parrilleros entre otros sectores.

A partir del próximo domingo, alumnos de los últimos cursos ofrecerán producciones de la escuela en el Paseo del Emprendedor Colonense, y también participarán de las propuestas de Semana Santa.

Brindaron una charla informativa sobre nueva Ordenanza del tratamiento de efluentes cloacales en Colón: En el marco de la sanción de la nueva Ordenanza Nº 131/2022 “Legislación complementaria específica para el tratamiento de los efluentes cloacales”, el proyecto ACC río Uruguay (Proyecto binacional Uruguay-Argentina sobre adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay) y la Municipalidad de Colón llevaron a cabo este martes una charla abierta para todo público en Casa del Bicentenario (Bvard. Gaillard 179).

La charla sirvió para compartir los aspectos más relevantes de la de la normativa sobre tratamiento de efluentes cloacales y la utilización de humedales artificiales como tecnología para la resolución de esta problemática. La exposición estuvo a cargo del Ingeniero Fernando Raffo y las Arquitectas Aldana Farabello y Andrea Arocena.

Sobre la Ordenanza Nº131/22

Sancionada en diciembre del 2022, regula el tratamiento de efluentes generados por viviendas particulares, loteos, emprendimientos turísticos que se encuentran comprendidos en el ejido municipal, por fuera del alcance de la red cloacal, promoviendo la utilización de humedales artificiales y el reúso de los efluentes una vez tratados.

Frente a la problemática de la falta de tratamiento eficiente de efluentes cloacales domiciliarios fuera de la red cloacal, la normativa busca desalentar la utilización de pozos negros o absorbentes como sistema de tratamiento secundario para obras nuevas. Para ello, se otorga un plazo de dos años para adecuar las instalaciones existentes.

En tanto, la Ordenanza se basa en la idea de un sistema de tratamiento con el objetivo de lograr minimizar el impacto de la generación de efluentes domiciliarios en zonas urbanas y suburbanas, utilizando para ello soluciones basadas en la naturaleza, fomentando el reúso de los efluentes ya tratados para disminuir la huella hídrica del sector residencial.

Serán homenajeados en Colón Caídos y Veteranos de Malvinas: El próximo domingo 2 de abril la Municipalidad de Colón llevará a cabo el acto protocolar por el Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas, a 41 años del conflicto armado.

Se realizará en la plazoleta Malvinas Argentinas a la hora 9 donde serán homenajeados los Héroes Caídos en Malvinas y los Veteranos. También se depositarán ofrendas florales y la Escuela N° 13 “René Favaloro” brindará unas palabras alusivas.

El acto contará con la presencia de familiares de Caídos en Malvinas, fallecidos en la postguerra y veteranos de la guerra, y será presidido por el Intendente José Luis Walser.

Se realizó la Caminata por el Día Internacional del Síndrome Down: Postergado a causa de la intensa lluvia de los últimos días, este martes se llevó a cabo una caminata en el marco del Día Internacional del Síndrome Down. Estuvo organizada por la Asociación Síndrome Down “No Me Olvides”.

Participaron de la caminata Adcadis y Centro El Solar. Acompañaron además el Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad y la Dirección de Cultura y Educación del municipio.

Un numeroso grupo de personas partió desde Plaza Washington y se dirigió al Puerto de nuestra Ciudad. El cierre fue con música en vivo, a cargo del Coro de niños del CGE, Pablo Verón, Andrea Morel, Mariela Delaloye, Cacho Gauna, Pipo Debra y Hernán Paz. Hubo servicio de cantina y mesa dulce.

Se brindarán talleres de costura hogareña en sedes barriales: La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Empleo y Producción y el Área de Equidad de Género informa a la Comunidad que se encuentra abierta la inscripción al taller de introducción de costura para el hogar.

Dicho taller se llevará a cabo en la sede de Barrio San Francisco y en el Centro Comunitario Ombú. La inscripción se extiende hasta el próximo 8 de abril.

Para consultas, comunicarse a los teléfonos 3447 459994 o 3447 641334. También, pueden dirigirse a la Oficina de Desarrollo Comunitario (Moreno 183).