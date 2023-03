Lo dijo Ana María Díaz “Las Escuelas no suspenden clases y solo puede cambiar cargas horarias previo acuerdo con los padres”

Ante versiones sobre la suspensión de clases de algunas Escuelas por las altas temperaturas, 03442 dialogó con la profesora Ana María Díaz, directore Departamental de Escuelas, quien se refirió a la situación y aclaró que en ningún momento se dispuso la suspensión de clases.

“Desde el inicio de las clases el pasado 27 de febrero, tenemos la obligación de garantizar que las Escuelas estén abiertas, con el personal en sus lugares de trabajo. Si bien hay una ola de calor que afecta a todas las personas, como docentes, no docentes yo personal no docente de los establecimientos, son agentes del Estado al igual que la Policía que están en las calles o el personal de salud. Nosotros nos debemos a nuestro lugar de trabajo. En cuanto la suspensión de clases, no hay nada que así lo determine, pero si tenemos una resolución que habilita a las escuelas (si la situación lo amerita como ser los factores climáticos) N° 4950, del año pasado con su capítulo 2.3, que dice el directivo previo aviso a su superior, puede modificar la jornada escolar , que no significa suspender clases”, destacó enfáticamente la funcionaria.

Ana María Díaz fue clara al explicar que “lo que se puede es modificar la carga horaria en el que concurre el alumnado, siendo lo primordial la salud de los niños y niñas y así también lo entiende AGMER, teniéndose que tener en cuenta que también está la familia y se debe consensuar con los padres, si es que están de acuerdo con no llevarlos o pueden tenerlos en sus casas. Nosotros tenemos que garantizar el servicio educativo con los empleados del CGE en sus lugares de trabajo como cualquier dependencia. Hasta estes jueves por la mañana no tuvimos pedido formar de ninguna escuela”.

Respecto a situaciones particulares, dijo Díaz al finalizar “en la que los padres no puedan hacerse cargo de sus chicos por motivos laborales, estos irán a las escuelas y el personal debe atenderlo”.