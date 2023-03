Lena: “Fernández optó por profundizar la grieta”

Tras escuchar el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura del período legislativo, la diputada nacional Gabriela Lena afirmó: “Me voy con un sabor muy amargo. A Alberto Fernández lo escuché en marzo de 2020, cuando dio su primer discurso inaugural: entonces, tenía un mensaje componedor, que decía querer reconciliar al país. Inició su gobierno con un discurso que apelaba a la unión de los argentinos y termina su gestión apostando a profundizar la grieta, sometido al kirchnerismo y apoyando a Cristina en su guerra contra la Justicia”.

Por otra parte, la legisladora entrerriana entendió que Fernández “describió un país que no existe. Porque no habló de este país real en el que la inflación está destruyendo el salario de todos los argentinos, el de la desigualdad y la pobreza. Habló de siembras récord y no mencionó que todo eso es gracias al esfuerzo de los productores y a pesar del gobierno. Nada dijo de la fatal sequía que castiga al campo”.

Más adelante, enfatizó: “El ataque descarado que hizo a la Justicia vulnera la división republicana de poderes y debilita a las instituciones. Seguramente, su intención fue agradar a la vicepresidenta que fue condenada por delitos de corrupción”.

Finalmente, remarcó: “El Presidente optó por profundizar la grieta y la división. Tengo el convencimiento pleno de que los argentinos, sí o sí, nos tenemos que unir si queremos sacar el país adelante”.