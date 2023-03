Jornada de memoria y democracia en el Palacio San José

Este fin de semana largo, el Palacio San José propone una serie de actividades especiales para esperar a turistas y vecinos/as que deseen disfrutar de un paseo lleno de historia y resignificación de la memoria.

El día viernes 24 de marzo a las 11 am y a las 16:30 pm, la institución ofrece la visita especial denominada “Mi recreo” a cargo de Daniela Molina y Dino Impini, guías de la institución. La misma brinda conocimientos específicos en torno a la historia del Lago y el patrimonio botánico que, aún día, se encuentra en el Museo.

Asimismo, en ocasión al día nacional de la Memoria por la verdad y la justicia, desde el día 24 de marzo, el Palacio San José abrirá sus puertas para conmemorar a los/as 30.000 desaparecidos/as tras la dictadura cívico militar ocurrida entre 1976-1983. Y, el día 25 de marzo, en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se desarrollarán una serie de actividades para reflexionar en torno a la importancia de la Constitución nacional como garante de derechos para todos los ciudadanos del suelo argentino, en general, y la democracia como único sistema de gobierno que garantiza la participación colectiva y los derechos humanos, en particular. Con este objetivo a las 15 hs, los guías de la institución Esteban Bonus e Iván Kap realizarán una visita especial en torno a la Organización Nacional y a las 15.30 hs se presentará la muestra temporal «Historias Nuestras», referida a las 18 víctimas del terrorismo de Estado vinculadas a Concepción del Uruguay. La actividad finalizará con un «Acústico en la Capilla», con canciones y poemas del programa «Desde la Memoria», creaciones artísticas sobre las/os detenidas/os y desaparecidas/os de Concepción del Uruguay a cargo de Marita Petrone, Ana María González, Javier Kolker, Alejandro Ciancio y Ricardo Contard. La directora del Palacio San José manifestó que: “esta actividad se encuentra en consonancia con las actividades programadas a lo largo y ancho del país en todas las instituciones culturales que vuelven presentes aquellas ausencias para no olvidar ni perdonar los años más atroces que vivimos como sociedad”. Asimismo, Guillermina Bevacqua destacó que: “la actividad principal del Museo es recuperar no sólo la historia pasada, sino también la que construimos cotidianamente como comunidad”. En este sentido, a 40 años de la democracia, las actividades invitan a revisitar la historia y el lugar de Justo José de Urquiza como impulsor de la organización nacional con leyes que, con sus modificaciones, garantizan el pleno ejercicio de nuestros derechos.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa.