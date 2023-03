Información de Colón

Un convenio entre el Municipio, ATE y escuela de Box colonense permitirá la continuidad de actividades: El Team Barrios Box de la Ciudad de Colón, donde entrenan deportistas locales y donde además se enseña la actividad, contará con un nuevo espacio para desarrollar sus actividades.

Mediante un convenio entre el Municipio y la seccional de ATE, se adecuará un salón del sindicato en Durand entre San Martín y 12 de Abril para trasladar el Team Barrios Box.

El Intendente José Luis Walser recorrió el lugar junto a Jorge Souza y Mariano Da Silva por ATE Seccional Colón, el director de Deportes Leonardo Hellmers, el arquitecto Brian Da Silva, director de Proyectos y Servicios Públicos de la Municipalidad y el coordinador de Deporte Comunitario Edgardo Luciani.

La Municipalidad llevará a cabo una serie de trabajos para poder adecuar el lugar a las necesidades de la actividad y la institución boxística se compromete mediante este acuerdo a brindar este espacio también para empleados municipales.

“En el marco del trabajo conjunto con las escuelas de boxeo de la Ciudad con las cuales venimos trabajando muy bien, surgió la posibilidad de un trabajo más amplio junto con el sindicato ATE que siempre está presto a acompañar al deporte local” sostuvo el Intendente de Colón.

Y agregó: “Además del Team Barrios Box habrá también actividades recreativas relacionadas al boxeo en el marco de un trabajo conjunto y un desarrollo con beneficios para todos los actores como los afiliados de ATE y para que áreas municipales puedan organizar actividades”.

José Luis Walser indicó por otro lado: “Se harán modificaciones en el lugar utilizando materiales que habíamos donado para el Team Box, adecuándolo para poder prestar un mejor servicio” afirmó.

Además del Team Barrios Box, el Municipio trabaja y acompaña también a Team Mundo Marcial que funciona en Club Ñapindá, Nicolás Camino de Club Defensores y la Escuela Municipal de boxeo de Club La Armonía.

Valeria Barrios del Team Barrios Box dijo estar “súper agradecida y muy contenta; hace muchos años que veníamos buscando un espacio”.

Al respecto, añadió: “José Luis Walser junto a ATE nos brindan este salón para poder trabajar con los chicos. Estoy emocionada porque son muchos años que veníamos esperando un espacio y hoy se nos da la oportunidad de tener uno” señaló.

“Son alrededor de 30 chicos que son los que van a estar viniendo a este salón; era esa mi preocupación, no tener un espacio para poder seguir trabajando como lo veníamos haciendo, hoy lo tenemos gracias al Intendente y a Jorge que nos brindan este espacio».

Jorge Souza de ATE dijo por su parte: «Nosotros ya veníamos charlando con la comisión y justo se da la posibilidad de que la compañera del Team Barrios Box necesitaba un espacio; nosotros lo tenemos”

Destacó además que ATE piensa “en lo social y los chicos para que tengan una contención y todo lo que aporte hacia una sociedad, nosotros como sindicato siempre estamos dispuestos a dar una mano” afirmó Souza.

Crecer como personas

Sobre el convenio que se firmará con el Municipio, señaló: “Acompañamos también a la gestión de José, estamos trabajando a la par. Es una de las primeras gestiones en la que tenemos las puertas abiertas para discutir todo y debatir todo; la verdad que eso para nosotros nos ha hecho crecer mucho como sindicato y como personas, y eso está bueno para seguir trabajando en conjunto entre ambas instituciones» subrayó.

El “Paseo Emprendedor” de Colón abre este fin de semana: La Municipalidad de Colón, a través de la dirección de Empleo, Industria, Comercio y Producción de la secretaría de Desarrollo Comunitario, continúa ofreciendo esta propuesta destinada a emprendedores locales y la comercialización de productos de la zona, denominado “Paseo Emprendedor”.

En dicho renovado espacio se ofrecen productos identitarios de Colón y la zona, primarios, saludables y con precios económicos; quesos, mermeladas, vinos, licores, frutas, verduras, salames, chorizos, panificados, pastelería y mucho más. El “Paseo Emprendedor” es una gran alternativa para locales y turistas.

Este fin de semana funcionará viernes, sábado desde las 17 en la Zona Puerto Colón, sobre Chacabuco y Peyret. El domingo funcionará durante todo el día.

Se realizará una Caminata por el Día Internacional del Síndrome Down: Este jueves 23 de marzo se llevará a cabo una caminata en el marco del Día Internacional del Síndrome Down que se conmemoró el 21 de marzo. Es organizada por la Asociación Síndrome Down «No Me Olvides» y acompañada por la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad.

A las 17:30 hs., el grupo saldrá desde la Plaza Washington y se dirigirá al Puerto. El cierre será con música en vivo; Coro de niños del CGE, Pablo Verón, Andrea Morel, Mariela Delaloye, Cacho Gauna, Pipo Debra y Hernán Paz.

Inscriben al curso de Formación en Comunicación Accesible: La Municipalidad de Colón, a través del Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad dará inicio con el curso de formación en Comunicación Accesible. La modalidad será mensual (virtual 3 encuentros y presencial 1 encuentro), con clases los sábados por la mañana en Casa del Bicentenario (Bvard. Gaillard 179).

La capacitación en Formación en Comunicación Accesible será brindada por un capacitador sordo e intérprete de la Fundación Creando Nexos (Bs. As.); durará 1 año y medio (3 cuatrimestres) y costará $3.500 mensuales.

Contenido

* Cosmovisión de la Comunidad Sorda.

* Enseñanza de LSA.

* Accesibilidad: producción de contextos accesibles.

* Taller de Comunicación en LSA.

* T.F.I.: Orientados a los intereses de los participantes.

Destinatarios

* Personas con conocimientos de LSA, presentando certificados de cursos en Lengua de Señas Argentinas completarán dos módulos cuatrimestrales.

* Personas sin conocimientos de LSA, completarán tres módulos cuatrimestrales.

Por inscripciones, comunicarse al siguiente correo: asociacioncreandonexos@gmail.com

Se lanzará un Plan Anual de Capacitaciones de Educación Vial: La Dirección de Cultura y Educación en conjunto con el Área de Inspección Municipal desarrollan charlas en las escuelas sobre seguridad peatonal. Además, se planifica el lanzamiento de un programa de educación Municipal de Educación Vial. En ese sentido, la directora de Inspección General Marta Armocida e integrantes de su equipo y la directora de Cultura y Educación Liliana Viollaz mantuvieron una reunión de trabajo.

Por otro lado, el pasado martes 21 de marzo del Área de Inspección General realizaron una visita a la Escuela Primaria N° 56 » Hipólito Yrigoyen» en el marco de las actividades por el día de la Seguridad Peatonal. Dichas actividades conforman las acciones del Plan Municipal de Educación Vial. Estuvo a cargo de los capacitadores de la dirección de Inspección General Manuel Brossard y Martín Benítez, ambos docentes.

Los instructores e inspectores de tránsito dialogaron con los niños respecto a las medidas de seguridad, derechos y obligaciones, el rol del peatón y ciclista y respondiendo interrogantes de los más pequeños.

A su vez, cabe destacar que el personal que visita las escuelas han culminado hace poco tiempo las Capacitaciones de la Agencia Nacional de Educación Vial cómo Formadores en Educación Vial.

Ejes del plan anual

El programa que se está diseñando junto al área de Educación tendrá como eje central capacitar a docentes y alumnos de las diferentes escuelas. El objetivo principal es promover la reflexión sobre la convivencia en el tránsito; el uso y apropiación del espacio público; las conductas, hábitos y representaciones sociales que configuran nuestra cultura vial; así como también los ejes de concientización y prevención que presenta la ANSV, (Agencia Nacional de Seguridad Vial), uso de elementos de seguridad y factores de riesgo en el tránsito.

La formación en educación vial es contribuir a la mejora de la seguridad vial, a partir del fortalecimiento de la ciudadanía y la promoción de vínculos más solidarios y responsables al transitar por el espacio público.

Están en marcha las actividades para adultos mayores de Colón: Desde el Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Colón se informa que comenzaron las actividades deportivas y recreativas.

Newcom: Stella Maris, miércoles, 21:00 horas.

Golf Croquet: lugar: Parque Quirós, martes y viernes de 9:00 a 11:00 horas

Tejo: Rincón de los nonos, Parque Quirós, todos los días, a partir de las 17:00 horas.

Coro: Casa del Bicentenario, miércoles, 16:30 horas.

Gimnasia para adultos: Playón del Parque Quirós, lunes y jueves, 9:00 horas

Caminata: Comunicarse al teléfono 3447- 567484

Para mayor información comunicarse con el área de Adultos Mayores 3447-430255 o en Moreno 183 de la secretaría de Desarrollo Comunitario.

Cuadernillos de estimulación

Desde el área de adultos mayores de la municipal de Colón se informa además que se encuentra disponible la 5ta edición de cuadernillos de estimulación cognitiva «Cerebros Activos » para la comunidad, recordando que el mismo es gratuito. Pueden retirarse en Moreno 183 de lunes a viernes de 7;30 hs a 12;30 hs.