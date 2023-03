Información de Colón

Un joven colonense fue incorporado a una empresa local a través de un programa laboral: El martes en las oficinas de la firma local de elaboración de alimentos saludables a base de maní “EntreNuts” se firmó un acuerdo gestionado por la Municipalidad a través de la Dirección de Empleo, Producción, Industria y Comercio ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

En el marco del Programa Promover, el Intendente José Luis Walser junto a Emanuel Fellay en representación de la empresa, firmaron el convenio para concretar la incorporación del joven colonense Marcos Sánchez, tras haber culminado con éxito el entrenamiento laboral de 8 meses como «Auxiliar de Operario». Concretando su incorporación, la empresa avanza a la próxima instancia del Programa. Del encuentro y la firma del convenio participó la directora de Empleo, Producción, Industria y Comercio Lina Bosch.

«Al principio me sentía bastante inseguro porque era mi primer trabajo y no tenía mucha idea; pero los chicos me fueron guiando, ellos fueron muy pacientes conmigo durante todo el aprendizaje” comentó Marcos Sánchez que mediante este Programa concretó la posibilidad de ingresar al mundo laboral formalmente.

Y añadió: “Es un ambiente amigable y tengo ganas de mejorar constantemente. La experiencia es maravillosa de trabajar acá y estoy bastante contento, ya que ahora estaré en el sector de producción» afirmó.

Por su parte, Emanuel Fellay expresó: «Es un día muy importante ya que hoy firmamos un alta para el programa de inserción laboral con Marcos, una persona con discapacidad que hace un tiempo está trabajando y de gran manera”.

“Para nosotros es un gran desafío y una gran experiencia; hemos tenido muy buenos resultados con Marcos y hemos podido encontrar el lugar necesario dentro de la empresa. Desde ambas partes nos sentimos muy a gusto, espero que otras empresas puedan tomar esta oportunidad y tomar esta experiencia que es muy gratificante» indicó Fellay.

Sobre el Programa Promover

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofrece a las empresas que deciden tomar trabajadores con algún tipo de discapacidad, reducciones en impuestos, descuentos en cargas patronales, como así también se hace cargo de un porcentaje del sueldo durante el plazo de 12 meses. Este último teniendo en cuenta los convenios colectivos de trabajo vigentes.

Carlos Skliar estará en Colón brindando una capacitación docente: La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Colón y la Escuela Nº 2 «Rayo de Luz» organizan una capacitación docente para el próximo viernes 31 de marzo a las 19 hs. en Casa del Bicentenario (Bvard. Gaillard 179).

En ese marco, Carlos Skliar presenta «La educación como posibilidad de tener un mundo y una vida». El valor de la capacitación es de $2.000, se otorgará puntaje docente (Resolución 1000/13) y se entregará certificado y constancia de asistencia.

Inscripciones

Los interesados pueden acceder a la inscripción a través del siguiente enlace. Formas de pago, a través de transferencia bancaria (Asociación Rayo de Luz):

– CUIT: 30-51972727-3,

– CBU: 3860015703000064337361

– Alias: PARTE.CINTO.LIMON

Por informes y/o envío de comprobante de pago al siguiente mail: capacitacionesrayodeluz@gmail.com

Sobre Carlos Skliar

Carlos Skliar es un reconocido educador, filósofo, lingüista y escritor argentino, nacido en Buenos Aires en 1958. Es reconocido por sus aportes en el campo de la educación inclusiva y la pedagogía de la diversidad, así como también por su trabajo en la reflexión sobre la relación entre lenguaje, pensamiento y aprendizaje.

Skliar ha publicado numerosos libros y artículos en los que aborda cuestiones relacionadas con la educación, el lenguaje y la discapacidad. También ha trabajado como docente e investigador en diferentes universidades de América Latina y España, y ha participado en diversos proyectos educativos en colaboración con organismos internacionales.

Entre sus obras más destacadas se encuentran «La educación que es posible» (2008), «Pedagogía (improbable) de la diferencia» (2003), «La lengua y la palabra» (1998) y «Cartografías de la educación» (2017).