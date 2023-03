Información de Colón

El 8M se vivirá en Colón con una gran agenda de actividades: Se organizó de manera conjunta una agenda de eventos en el marco del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las actividades son coordinadas a través del Área de Equidad de Género junto a las áreas de Turismo y Cultura, Salud y la colaboración de diferentes espacios, instituciones y privados.

“Se acerca otro 8M, y como cada año, desde el Área de Equidad de Género, queremos reforzar el verdadero significado de esta fecha tan importante. Porque el 8 de marzo no es un día de celebración, no es un día de agasajo, no es un día para comprar flores ni bombones; es un día de lucha, de conmemoración, para continuar bregando por la igualdad de derechos y sobre todo por alcanzar un trato justo e igualitario en el ámbito laboral libre de violencias” señalan desde el área municipal.

Y agregan: “En esta oportunidad, que queremos promover un desarrollo compartido de las tareas de cuidado, para lograr un mayor involucramiento de los hombres en las mismas. De acuerdo al C.E.P.A., se ha analizado que las tareas de cuidado son realizadas en un 91,7%, de manera exclusiva por las mujeres, como así también el tiempo que se dedica a las mismas, ya que mientras los hombres dedican 3,30 horas diarias a ello, las mujeres hacen casi el doble, dedicando un promedio diario de 6,31 horas para las tareas de cuidado”.

Se lleva a cabo la campaña “Achicá la Brecha” incentiva a los hombres a involucrarse con las tareas de cuidado, accediendo a descuentos a comercios adheridos. Hay cartelería distribuida en puntos de la Ciudad y en locales comerciales.

«Huellas del 8M» invita a la Comunidad a realizar un recorrido especial, con todas las propuestas para este miércoles 8 de marzo:

Desde las 17 hs.:

– En la Biblioteca Fiat Lux: habrá música, exposición de arte y libros de autoras regionales. Charlas.

Desde las 18 hs.:

– Pasá a dejar tu trazo en una obra de arte colectiva en el taller de Sonia Núñez (San Martín y Lavalle).

– Muestra en la Escuela de Cerámica (12 de abril 208). Ceramistas en vivo.

De 18 a 19:30 hs.:

– Honecker Cafetería tendrá música melódica para acompañar una merienda temática. (12 de abril 176).

– Museo Histórico Regional: muestra de vestuarios de época, historia de mujeres referentes de la vida local.

Después de las 20:30 hs.:

– En el Patio de La Casona (12 de abril 108) se dará el cierre de la jornada, con Agustina, Tinaí y Espacio de Arte y Danza 360.

También queremos mencionar, que a partir de las 19:00 hs., se hará una concentración en plaza Washington para marchar como todos los años hasta la plaza San Martín, por la calle 12 de abril, lo que es organizado por las colectivas feministas, actividad a la que no solo adherimos sino invitamos a participar.

“Recordemos que esta fecha no es sólo un día…es hoy, pero es mucho más! Es una tarea de todos los días para lograr una comunidad menos desigual y sin brechas, con el compromiso de involucrarnos para construir una sociedad mejor” afirmaron desde el área Equidad de Género.

En el marco de la conmemoración del «Día Internacional de la Mujer», el próximo 8 de marzo de 2023 bajo el lema «Reduzcamos la brecha», el Presidente Municipal de la Ciudad de Colón decreta dispensar a las Empleadas Municipales del cumplimiento del horario de trabajo mediante el Decreto Nº0145/2023.

José Luis Walser recibió a los gremios y escuchó sus propuestas: Este martes tuvo lugar la primera reunión de paritarias entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes de los gremios Si.Tra.M. y ATE para dialogar sobre distintas cuestiones.

El Intendente José Luis Walser acompañado por el secretario de Gobierno y Hacienda Gabriel Schild escucharon las propuestas de los sindicatos, abriendo instancias de diálogo para llegar a un acuerdo.

También se habló sobre los pases a planta permanente de empleados municipales y de la reforma del estatuto, que se viene trabajando en conjunto entre el equipo técnico del Municipio y los gremios.

Por otro lado, desde el Ejecutivo se les explicó la realidad económica de la comuna y las proyecciones para este 2023.

Ambas partes acordaron un nuevo encuentro para seguir tratando estos temas.

El Destino Colón cierra de manera exitosa la temporada estival 2023: Con un promedio del 94% de pernoctes sobre las 17.000 plazas habilitadas (hotelería, extra hotelería y campings) en el mes de enero y con un promedio de 92% sobre la misma cantidad en febrero se contabilizan un total de 850.000 pernoctes durante los dos meses en la temporada de verano en la Ciudad de Colón, lo que ubica al destino como el principal de la provincia de Entre Ríos y uno de los más elegidos del país.

Playas, termas, gastronomía e islas fueron los atractivos más valorados por los visitantes según los datos relevados por la secretaría de Turismo y Cultura.

A estas cifras debe sumarse a los excursionistas (residentes de otras localidades que vienen solo por el día) un promedio de 3000 personas por día que visitaron la ciudad disfrutando de los atractivos de la misma, totalizando 180.000 personas que llegaron bajo esa modalidad.

De este modo, según el ranking elaborado por el Observatorio Nacional de Turismo, Colón ocupa el 8vo lugar en el top ten nacional.

Perfil del visitante

Por otro lado, desde la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Colón se relevaron datos sobre el perfil del visitante obteniendo los siguientes indicadores.

El 45% vino por primera vez.

Ranking de procedencia: GBA 60%, Santa Fe 10%, ROU 10% CABA 5%, Córdoba 5%, Entre Ríos 5%, Otros 5%. (Mendoza, Santa Cruz, Misiones, Formosa).

Ranking de atractivos más valorados: 1) Playas, 2) Termas, 3) Gastronomía, 4) Islas.

Ranking de ventajas competitivas: 1) Tranquilidad, 2) Amabilidad y hospitalidad, 3) Por sus playas y termas, 4) Familiar.

Ranking de Principales competidores: 1) La costa Atlántica, 2) Córdoba, 3) Federación.

Oferta de atractivos turísticos

Durante la temporada, los visitantes que llegaron al Destino Colón disfrutaron de las distintas actividades que se desarrollaron en la ciudad. Los balnearios, debidamente identificados con las nuevas paradas de ingreso, fueron los espacios más convocantes, sumándose este año los dos sectores señalizados de playas con servicios de vigilancia de playa para quienes asisten con sus mascotas.

Por su parte Termas Colón recibió a cientos de familias que ingresaron a disfrutar de las piletas recreativas y del parque acuático, el servicio gastronómico y el de spa dentro del complejo.

Los paseos náuticos por el río Uruguay junto a la visita a las islas tuvieron su lugar a la hora de descubrir la naturaleza de nuestra región haciendo propia la experiencia del llamado por turistas y locales como “El Caribe entrerriano”, ya sea mediante actividades náuticas recreativas y penetrando en las islas mediante las guiadas de ecoturismo como así también disfrutando de los servicios que se ofrecen a quien simplemente llega a contemplar y descansar.

Los patios cerveceros ofrecieron gastronomía y cervecería artesanal acompañada de la brisa del rio y de las melodías de músicos locales y regionales. Salidas del Bus Turístico con guía de turismo local, recorriendo puntos imperdibles de la ciudad, narrando su historia, arquitectura y anécdotas también es otra de las opciones elegidas.

Dentro de la oferta de eventos, los Tradicionales Corsos Colonenses, popular evento que agrupa a distintas murgas, comparsas, batucadas y los habituales “cabezones” y “maruchas”, elemento que marcan su identidad, fue otro de los puntos concurrentes durante la temporada.

La prolífica y creciente oferta gastronómica local en sus diferentes puntos de la ciudad (costa, plaza y centro), ofrece todo el año diversos géneros musicales para todas las edades y gustos.

El Paseo Colonial es muy concurrido, un recorrido que entrelaza la visita al Molino de Forclaz, con sus recorridos nocturnos y teatralizados; la Casa Histórica de Alejo Peyret y Granja y el parque aéreo.

La resurgida peña en el patio de la casona hace una combinación perfecta entre música y artesanía regional.

Pero además se cuenta con espectáculos circenses a la gorra en las plazas, ferias, espectáculos culturales, teatro, música, exposiciones y paseos artesanales. La senda peatonal que conecta los balnearios sur y norte con Termas Colón fue escenario para quienes optaron por las caminatas junto al río Uruguay. Mientras que las distintas propuestas turísticas de las ciudades que conforman la Región Turística Tierra de Palmares fueron aprovechadas por los visitantes.

Se presenta la obra teatral “Las Mujeres de Arístides” en la Casa del Bicentenario:

“Las Mujeres de Arístides”, unipersonal de Beatriz Córdoba, presentará dos funciones en la Casa del Bicentenario de Colón, Bv. Gaillard 179. El miércoles 8 a las 21 la función será gratuita, en adhesión al Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El sábado 11 volverá a presentarse en el mismo horario. Para más información y reservas escribir al Whatsapp 03447-527138.

Diez personajes elegidos de tres obras del escritor argentino Arístides Vargas: “La Edad de la Ciruela”, “Donde el Viento hace Buñuelos” y “Fotos de Señoritas y Esclusas” muestran la visión tan única y rica de este autor sobre la identidad femenina.

En un espacio donde “el tiempo se ha detenido” encontramos a diez mujeres definidas por su pasado, su edad, su papel en la sociedad, su poder o vulnerabilidad. En nueve escenas enlazadas por videos y fotos vemos a estos personajes compartiendo sus sueños, recuerdos, frustraciones, humor, rabia, poesía, soledad y locura.

Se conoció la propuesta de un oferente para el asfaltado de Ferrari: Este lunes se llevó a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 06/2023 de la segunda etapa de la obra de asfaltado de Boulevard Ferrari, que se extenderá desde Hernández hasta Bv. González.

El Intendente José Luis Walser participó de la apertura junto al secretario de Obras y Servicios Públicos Claudio Lara, el director de Compras, Contratos y Suministros Jonathan Kerbs, el director de Proyectos y Servicios Públicos Brian Da Silva, los concejales Belén Padilla, Javier Minatta y Roberto González, el asesor Legal Juan Miguel Garré y el oferente José Luis Pitón, de la firma JLP Construcciones Sociedad Anónima.

La oferta fue por un monto de $72.452.954,35 (IVA incluido). En los próximos días y tras analizar la propuesta el Departamento Ejecutivo dará a conocer el resultado de la licitación.