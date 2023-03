Importante capacitación de bomberos en “Rescate vehicular pesado”

Se llevó adelante entre los días 25 y 26 de marzo en Colón, el Taller de Actualización de Instructores del Departamento de Rescate Vehicular de la Academia Nacional de Bomberos en la temática de Rescate Vehicular Pesado. Fue en las instalaciones del depósito de la empresa Flecha Bus y en el Cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Colón.

El Coordinador del Departamento, Cmte. Gral. Jorge Ruiz (La Pampa), detalló algunos de los temas abordados y de los ejercicios que se realizaron: se hizo un repaso integral del rescate vehicular sobre víctimas pasajeros de colectivos, se vieron las técnicas de ingreso al colectivo, egreso del personal de rescate y víctimas, todo lo que significa el movimiento interno dentro de la unidad, generación de espacio mediante quite de asientos de la unidad o corte de respaldos de los mismos, generación de espacios mediante apertura de lunas con los vidrios delanteros de la unidad, generación de espacios cortando partes del lateral de una unidad para poder llegar a bajar las camillas con las víctimas, y todo lo que tiene que ver con el trabajo interior y exterior del rescate vehicular sobre este tipo de vehículos.

Ruiz comentó que “también se les mostró a los instructores lo que es el desplazamiento del frontal de un colectivo para rescatar al chofer, cómo abrir las puertas de los colectivos tanto las del chofer como las de los ingresos de pasajeros (estas puertas tienen sistema de seguridad) cómo anular la bisagra neumática de estas puertas para evitar que al cortarlas podamos sufrir un accidente y distintas técnicas que dan un sistema de apertura seguro de las unidades que puedan estar o no siniestradas”.

El Coordinador también detalló que el día domingo, de 09:00 a 13:00 h en la sede del cuartel de Bomberos de Colón, “pudimos hacer mantenimiento de equipos y herramientas para que el instructor pueda tener conocimiento pleno de qué puede hacerse en el cuartel, cómo mantener operativas a las herramientas de rescate y qué no debe tocarse en el cuartel y lo debe hacer un técnico especializado. También todo lo que tiene que ver con herramientas y motores sobre todo de la marca Holmatro que es la que estamos usando generalmente en la Academia Nacional de Bomberos. Por otro lado, abordamos algunos aspectos de los sistemas de seguridad, avances tecnológicos y lo que tiene que ver con seguridad en el rescate en camiones. Hubo un camión puesto por los Bomberos de Colón sobre el que pudimos ver todo lo que es sistema de frenos, sistema de combustible, hablamos de la quinta rueda o plato, de todo lo que tiene que ver con Rescate Vehicular Pesado en camiones” explicó. Además, agregó que en el cierre de la jornada trabajaron en la planificación para 2023, ya que se habló de los cursos pendientes para el año y cada instructor pudo llevarse un punteo de todo lo abordado.

Participaron de esta jornada el Cabo Lisandro González, Subof. Ppal. Cristian Sobrecasas (3 de Junio); Cabo Yoel Kreder, Bombero Miguel Ángel Zamora (Agrupación Serrana); Of. Ayte. Leandro Puente, Subof. My. Sergio Mazure (Bonaerense); Sgto. Gabriel Carrera, bomberos César Mendiondo y Javier Schimpf (Centro Sur); Subof. My. Marcelo Gómez, Subof. Ppal. Diego Virgili, Sgto. Ariel Romero (Córdoba); Sgto. Leonardo Virili y bombero Gonzalo Zapata (Corrientes); Cabo 1° Pablo Rondan, Sgto 1° Gonzalo Yauck (Entre Ríos); Of. Ayte. Daniela Alemis, Of. Ppal. Darío Flores (Jujuy), el Of. Ppal. César Verna y Sgto. 1° Andrés Audubert (La Pampa); Sgto 1° Vicente Porto (La Rioja); bombero Gonzalo Castillo (Mendoza); Scmdte. Cristian Laumann (Misiones); Subof. My. Nicolás Bisconti, Subof. My. Nicolas Sandoval ( Río Negro); Sgto. 1° Juan Manuel Rodríguez (Salta); Subof. Ppal. Silvio Meinardi (Santa Fe); Of. Ppal. German Capella y Scmdte. Alfredo García (Santiago del Estero).