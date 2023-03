Futuro en el Rojo

Rocamora finalizó su participación en la Liga Femenina. Malena Maggi, la joven jugadora de 16 años, fue la nueva cara en el 2023 para el equipo Rojo, proveniente del Club Harrods Gath de la Ciudad de Buenos Aires, se ganó un lugar en donde rápidamente logró demostrar su nivel y no le tembló la muñeca al momento de tomar decisiones. Male habla de su primera experiencia en la Liga.

Con experiencias en selecciones Premundial U16, Sudamericano y FIBA Américas U18, y Mundial U17, la ala pivote de 1,86m fue unas de las caras de Rocamora para lo que restó de la temporada. Comenzó a jugar al básquet a los seis años en Vélez Sarsfield, hizo todo el premium y desde los 10 hasta los 12 años jugó en Centro Galicia.

En 2019 siendo U13 pasó a Harrods y desde entonces es su Club. En U17 enfrentó a Rocamora en el Torneo Formativo de la categoría. «La verdad es que me tomó por sorpresa porque no fui a Entre Ríos con la intención de integrarme a Rocamora para jugar la Liga, sino que fui a pasar mis vacaciones, pero yo no quería parar de entrenar así que le pregunté a Lali (González) si me podía sumar a un entrenamiento para moverme un poco y ella me dejó. Luego me sumé a los entrenamientos que seguían y ahí fue cuando ella me ofreció formar parte del equipo. En ese momento me puse muy feliz porque sentía que era una muy buena oportunidad para mí y que me podía llegar a servir como experiencia, así que acepté» – manifestó Malena Maggi.

Fue su primera experiencia en la Liga Femenina y fuera de casa, con 11 partidos jugados y 121 puntos, Male fue una de las destacadas en el equipo. «Siempre es raro alejarte de las personas y lugares que querés y donde siempre estuviste pero siento que lo viví de la mejor manera posible. Aprendí muchísimas cosas estando sola que me marcaron mucho y creo que eso es muy valioso, el poder medirme contra jugadoras de ese nivel y sentir que todo fue un gran desafío súper motivante para mi, fue una experiencia que me ayudó a ganar confianza y a darme cuenta de las cosas que tengo que seguir mejorando. Sinceramente estoy muy contenta con todo lo vivido».

Para cerrar, Malena habla de su estadía en el Club y la ciudad. «A varias chicas de mi edad ya las conocía de jugar juntas o en contra, por lo que siempre me sentí acompañada. En el club me dieron todas las herramientas que podían para que mejorara todo el tiempo y estoy super agradecida por eso. Una ciudad muy linda y tranquila, también me pareció que está muy bien cuidada».

También tuvo un párrafo para Laura «Lali» González y su futuro. «Con «Lali» compartimos varias selecciones así que ya conozco cómo es ella como entrenadora y cómo se maneja, no fue difícil adaptarme a su juego. Es una persona que siempre intenta brindarte la mayor confianza posible y te alienta a superarte día a día y eso para mi es muy importante en un entrenador. Sobre mi futuro, por lo pronto voy a seguir jugando en Harrods el Torneo local de FEBAMBA, preparándome para futuras preselecciones y posibles torneos internacionales; siempre con la vista puesta en mis objetivos» cerró Male.

Prensa del Club Tomás de Rocamora

www.clubrocamora.com