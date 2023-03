Frigerio: “La política tiene que recuperar la empatía con la sociedad”

Gualeguay, Galarza, Mansilla, Lucas González, Nogoyá, Victoria y Diamante fueron las localidades que visitó el diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) en la última semana. «La política tiene que hablar de los problemas de la gente», aseguró.

«Las recorridas sirven para conocer la realidad de primera mano, a los dirigentes políticos no nos pueden contar lo que pasa sino sucede lo que le ocurre a nuestro Presidente, que vive en una realidad paralela como quedó de manifiesto en su discurso del 1° de marzo”, manifestó Frigerio.

“Eso no puede ocurrir; ya la gente está demasiado cansada de la política como para ver, además, a los políticos alejados de la realidad, hablándoles de un país que no existe, de una vida que ellos no disfrutan. La política tiene que recuperar la empatía con la sociedad y por eso tiene que estar cerca y por eso lo que intentamos hacer todos los días de bajar al territorio y hablar con los vecinos. La política tiene que hablar de los problemas de la gente”, definió.

En tal sentido dijo que “hoy la preocupación no es llegar a fin de mes, es llegar a la primer quincena; la preocupación por el trabajo, la preocupación porque nuestros hijos no encuentran un destino, un futuro en nuestra provincia y se ven obligaos a emigrar; la preocupación por el avance de la droga, del narcotráfico, de las mafias; del estado de nuestra infraestructura, de la salud, de la pésima calidad de la educación. Esos son los problemas que hoy le quitan el sueño a nuestra gente y de esos problemas la política no suele hablar”.

“Por eso nuestra responsabilidad como dirigentes políticos es lograr achicar ese divorcio, esa grieta que hay entre la gente y la política; porque la política sigue siendo la mejor herramienta para cambiar la realidad; pero no esta política sino una política que piense primero en la gente antes que en los partidos políticos y que en los dirigentes políticos”, explicitó el legislador.

Del mismo modo, planteó que “no hay ninguna variable económica o social que haya cambiado o mejorado desde la recuperación de la democracia; estamos peor en todo lo referente a lo económico y lo social pero la gente no está pensando en quién tiene la culpa, la gente quiere que le resolvamos los problemas, que tomemos tema por tema: inflación, falta de trabajo, caminos, salud, educación, droga, inseguridad, narcotráfico y que los vayamos resolviendo uno por uno, trabajando juntos. No hay que esperar al 10 de diciembre a que cambie un oficialismo que hace 20 largos años gobierna Entre Ríos para empezar a trabajar estos problemas”.

Al respecto, propuso que “se podría comenzar a trabajar ya si hubiera una convocatoria para trabajar tema por tema las cosas que afectan y le quitan el sueño a los entrerrianos, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, porque no se puede esperar más”.