El STJER fundamentó ante el Senado el pedido de un nuevo Juzgado y regularización de cargos

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, junto al vocal Jorge Pirovani y la secretaria de Superintendencia Nº 1, Elena Salomón, concurrió hoy al Senado de la provincia para fundamentar la necesidad de disponer de un nuevo Juzgado de Primera Instancia del Trabajo en Concordia, con jurisdicción en los departamentos Concordia, Federal y Federación. También se trató la solicitud de titularización de 152 puestos en el ámbito de la Jurisdicción 2 –Programa 01- del Poder Judicial. La última vez que la Legislatura aprobó la creación de cargos (35) fue en 2015.

La audiencia estuvo presidida por el presidente de la Comisión de Legislación General, senador Jorge Maradey y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Amílcar Genre Bert.

Al referirse al pedido de creación de un Juzgado de Primera Instancia del Trabajo en Concordia, Susana Medina dijo que “en verdad solicitamos la devolución del mismo, debido a que Concordia tenía cinco Juzgados Laborales y dos de ellos fueron transformados, uno en materia de Familia y otro en Civil y Comercial”.

También precisó que en el último tiempo aumentaron los litigios en la materia, lo que lleva a que trabajadores y trabajadoras deban esperar demasiado hasta conseguir la resolución de sus reclamos.

Los Juzgados Civiles y Comerciales resuelven rápidamente las causas específicas a su competencia pero los Laborales quedan atrás, debido al incremento de expedientes que deben analizarse y resolverse. “Queremos evitar que los trabajadores y las trabajadoras queden expuestos y expuestas a esta situación”, dijo la presidenta del STJER.

Con respecto a la gran cantidad de causas en el ámbito laboral, Susana Medina recurrió a las estadísticas de 2022 en los tres Juzgados de Trabajo en Concordia: en el Nº 2 se tramitaron 592 expedientes, 612 en el Nº 3 y 609 en el Nº 4.

En tanto, en el mismo período, en toda la provincia se tramitaron 5.436 causas.

Por su parte, el vocal Pirovani destacó que “Concordia es la ciudad que tiene mayor números de causas por Juzgados en toda la provincia, y la devolución del organismo a esa jurisdicción equipararía la cantidad de trámites con Paraná”.

En relación a la creación de 152 cargos en el STJER, se explicó que no significa la generación de nuevos puestos de trabajo, ya que hoy 144 agentes están designados en forma transitoria, y lo que se pretende es regular la planta de personal.

Esto no significa que se vaya a generar una mayor erogación presupuestaria a la existente. Sólo ocho cargos; cinco oficiales de custodia para Juicio por Jurados y tres cargos para los equipos técnicos móviles que recorrerán la provincia en forma permanente, asistiendo a diversos organismos, especialmente a los vinculados con la tramitación de casos de violencia de género.

Por otra parte se informó que los cargos a crear para sanear la situación del personal judicial que hoy están en forma interina no son para el STJER en Paraná, sino que corresponden a organismos jurisdiccionales en toda la provincia: Juzgados de Paz, de Garantías, Oficinas de Gestión de Audiencias, escribientes, ordenanzas y Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) entre otros.

Con la solicitud se busca fortalecer la prestación del servicio de Justicia en toda la provincia, especialmente en las zonas más vulnerables.