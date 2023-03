El Senado aprobó por unanimidad los cambios en la ley que crea el “Mecanismo de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes”

Fue en el marco de la tercera sesión del 144º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Laura Stratta. Se aprobaron, además, proyectos de donaciones de inmuebles para diferentes fines. En el turno de los homenajes, se recordó el 24 de Marzo Dia de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Durante el debate legislativo, que se desarrolló este miércoles, quedó aprobado por unanimidad el proyecto que modifica los artículos 8º, 10º, 14º, 16º y 26º de la Ley Nº 10.563 que crea el “Mecanismo de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Tomó la palabra para solicitar el voto de las y los legisladores, el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista). “Esta ley prevé que se conforme el Comité Provincial de Prevención de la Tortura como órgano de mecanismo, el cual debe estar integrado por representantes del Poder Legislativo, del Ejecutivo y de la sociedad civil. También se prevé la designación de un secretario o secretaria ejecutiva con funciones establecidas y que será designada o designada por concurso de antecedentes”.

Y continuó: “El Comité será integrado por 3 legisladores, 2 de la Cámara de Diputados (uno por la mayoría y otro por la minoría) y 1 de la Cámara de Senadores por la mayoría; por el subsecretario de Derechos Humanos o personal de planta del área que designe para esta función; y por 2 representantes de la sociedad civil avalados por organizaciones de derechos humanos con personería jurídica vigente. Asimismo, para la selección de los representantes de la sociedad civil se establecerá una convocatoria pública, democrática y en asamblea de elección directa con el objetivo de dejarlo conformado en forma inmediata”, explicó el legislador.

“Con mucho orgullo hoy he sido electo por mis pares como el integrante titular del Comité por parte de esta Cámara, lo cual me congratula pero también me interpela a trabajar para su efectiva implementación. Entendemos que aprobar esta ley implica asegurar independencia institucional y la suficiente dotación presupuestaria para poder monitorear los espacios de encierro. A su vez la puesta en marcha local de esta herramienta institucional permitirá recabar documentación e investigación veraz sobre tratos inhumanos que pueden ocurrir en los lugares de encierro”, indicó Maradey.

Y agregó: “Se trata, entonces, de un mecanismo de disuasión para las fuerzas de seguridad y a su vez un factor de prevención en materia de violencia institucional. Estamos votando una ley que si bien es producto de la lucha y de la demanda legítima de los organismos de derechos humanos, es también resultado de la voluntad política de este gobierno y del compromiso de quienes representamos al Poder Legislativo de llegar a un texto consensuado. Hoy aprobar esta ley es un pequeño aporte para seguir diciendo ‘Nunca Más’”.

Otros proyectos

Además, se aprobaron los siguientes proyectos con despacho de comisión:

Por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 10.938 que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar una donación efectuada por la Municipalidad de Gobernador Mansilla y otro proyecto de Ley de autoría de los Diputados Gustavo Zavallo y Julián Maneiro por el que se declara “Fiesta Provincial” a la actual “Fiesta Provincial de la Cerveza” que se realiza en la ciudad de Crespo.

También otra iniciativa del diputado Gustavo Zavallo por el que se autoriza al Superior Gobierno de Entre Ríos a aceptar la donación efectuada por la Municipalidad de Seguí, de un inmueble de su propiedad, con cargo de construir un Centro de Salud, del Poder Ejecutivo un proyecto por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a aceptar el ofrecimiento de donación de un inmueble propiedad del Municipio de Gilbert, Departamento Gualeguaychú, con destino a la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 20 de dicha localidad y otro del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de Entre Ríos, a aceptar la donación de un inmueble de la Municipalidad de San Benito con destino a la construcción de un jardín infantil.

Finalmente se aprobó otro del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Diamante destinado a la construcción de un edificio escolar de Jornada Extendida NINA para la Escuela Primaria Nº 30 “La Concordia”. Al respecto, pidió la palabra la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) para explicar que la iniciativa fue tratada esta semana en la Comisión de Legislación General. Y aclaró que la donación no es para generar una escuela nueva, porque el establecimiento educativo está en funcionamiento desde hace más de 50 años. Dijo que “en el 2014 se acogió a la modalidad de escuela NINA y esto hizo necesario que la escuela tenga algunas modificaciones y reformas en cuanto a la accesibilidad, al playón deportivo y allí nos dimos cuenta que no tenía título provincial por lo que se decidió a través de ordenanza dar la donación por parte del Municipio a la Provincia para hacerlas las mejoras en la escuela. Han pasado 9 años y todavía no se ha regularizado y es por esto que es muy importante para la escuela La Concordia, que alberga a muchísimos niños de nivel primario en la modalidad NINA, que se puede regularizar el tema de los títulos y puedan concretar el tema de sus obras tan necesarias”, señaló la legisladora tras pedir a sus pares el acompañamiento para la aprobación del proyecto.

Por otro lado, fueron enviados a la Comisión de Legislación General dos proyectos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos: uno del diputado Ángel Giano por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a donar a favor de la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Concordia dos inmuebles de su propiedad y otro del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a título de donación a favor de la Municipalidad de Los Conquistadores, Departamento Federación un inmueble de su propiedad.

En la sesión también ingresaron los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, para los pliegos de Leonardo Portela y Laura Mariana Soage como vocales del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos y de Alejandro Daniel Rodríguez como Juez Civil y Comercial Nº 6 de la ciudad de Concordia. Los mismos fueron enviados a la Comisión de Labor Parlamentaria para su oportuna inclusión en el orden del día.

Homenajes

Al turno de los homenajes, el senador Maradey se refirió a la conmemoración por el 24 de Marzo, “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”. En tal sentido, el legislador manifestó: “Esta fecha nos recuerda las necesidad de ejercitar la memoria como un músculo colectivo para no olvidar ese plan macabro que nos dejó una deuda infernal, que mató y desapareció miles de personas, que secuestró y apropió cientos de bebés, que prohibió partidos políticos y montó más de 600 centros clandestinos de detención en todo el país”. Y agregó: “Esta fecha nos recuerda que el 24 de marzo de 1976 se impuso la más siniestra modalidad que hemos conocido la del terrorismo de Estado”.

En otro tramo de su alocución, el senador honró la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y valoró que este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. “Es muy necesario vincular y enlazar esos hechos porque hoy hay personas que reivindican la dictadura”, dijo el legislador tras señalar: “Sabemos que en gran parte de esos resabios conservadores siguen en la justicia por eso hablamos del partido judicial y lo comparamos con el partido militar de antaño”.

Por último, Maradey convocó a sus pares a “comprometerse con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia porque es una fecha clave para defender la democracia como un espacio de libertad donde existen derechos y garantías para todos los ciudadanos y ciudadanas. Cierro estas palabras deseando que Nunca Más el odio y la violencia perturben la democracia Argentina. 30.000 compañeros y compañeros desaparecidos presentes”, culminó.