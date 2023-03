El Negro se esta yendo

«La vida es uno mismo. Y uno mismo son los otros». Juan Carlos Onetti

Cualquier tarde cercana a finales de los 90’ lo debe haber visto pasar para la cancha de Rivadavia, mansito, chiquito, flaquito, con ropas humildes. Desafiando el calor de las tardes, pateando alguna que otra piedra al tiempo que imaginaba jugadas casi imposibles, estadios llenos, goles en camisetas de todos. Quizá en esas tarde también Palito, su papá, esquivaba alguna changa para acompañarlo. El domingo, tras el empate del Lobo, en la retornada transmisión de los amigos de Abrazo de Gol, Luciano Leguizamón dejó en claro que será su última temporada. El retiro está ahí a la vuelta, porque el paso del tiempo es cruel para quien juega al fútbol de otra manera.

Pero volvamos un poco más atrás. Las gambetas lo hicieron conocido rápidamente en el ambiente del fútbol. Y esas mismas veredas, cuentan las leyendas futboleras a las que siempre hay que creerles, caminó el Pato Lauritto para llevarlo a Gimnasia, cuando el Lobo daba forma a su dominio provincial que lo dejaría a las puertas del ascenso a la A con Luciano Leguizamón como bandera y estandarte, tomando la posta del Noni Alba.

Pero antes de eso hubo magia en las inferiores y en la local. Algunas palabras de halago del mismo Néstor Pekerman en el piso del Núñez, cuando las juveniles que dirigía llegaron para un amistoso de preparación con los gurises nuestros. Luego vendrían los años felices del Lobo, cuando se armó todo en torno a una idea de fútbol respaldada por Jorge Vendakis e interpretada por un equipo que mezcló experiencia y juventud, atrevimiento y ambición ofensiva. Sin temor a equivocarme, ese equipo del arranque de siglo ha sido de lo mejor que hemos visto y en el descollaba Legui. Flaquito, de patas chuecas, un calco de crack en cualquier tierra de fútbol. Las camisetas que le sobraban por todo el cuerpo. El Negro, Legui, le mostraba el sueño de los gurises de nuestros barrios a las canchas del país, sus gambetas y sus goles tenían la clara firma de aquel que ha jugado en campitos de matas olvidadas y nubes de polvo que esconden los arcos, de gurises que esquivaron alguna merienda para darle a la redonda. Pero también de una troja de chiquilines que suplantan carencias infinitas en esos momentos de alegría y, orgullosos, comparten esas alegrías con sus pares. Porque las carencias se vuelven llevaderas con las manos amistosas, abiertas siempre al abrazo.

El Negro creció en su juego. Se fue a River (decime si no es el sueño del pibe) que no lo disfrutó ni lo esperó, porque estas cosas son así, implacables y no esperan. Anduvo por varios como Unión, Talleres, Gimnasia de La Plata, en España. En Arsenal vivió glorias y vueltas olímpicas a nivel continental.

Algún que otro derrotero y vuelta a casa. La 10 del Lobo era, es, de Legui. Regaló momentos de alegría y talento, padeció técnicos amarretes que no se animaban a jugar, reproches injustos, dentro y fuera de la cancha. Pero siguió. Hasta que el domingo dijo lo que nadie quería escuchar pero se intuía. Son los últimos juegos.

Sin ánimo de ser cruel, porque “mañana es mejor”, porque no permitimos nunca que los recuerdos nos ahoguen, con Legui se va también el crack humano y terrenal que fue nuestro por un tiempo largo, depositario de una generación de grandes futbolistas de nuestra ciudad, exponente fiel de un linaje delicioso, de una manera de entender el juego como búsqueda de belleza, de permanente belleza.

El Negro, intenta hasta en el último caño, mantener la dignidad de este juego, tan reventado por la guita y el show berreta. Lo hemos visto con ojos en lágrimas de asombro, emocionados, cerquita del entrañable río que corre siempre mojando amores, frenando despedidas inevitables como la que se viene.

Salú Legui. Pegados al alambrado, el sabalaje te saluda y agradece, la platea aplaude ya con nostalgia. Todos, todos te damos gracias por la belleza, por el fútbol, por ser siempre, siempre, uno de nosotros ahí abajo.

Por Pipo