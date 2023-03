El Lobo en Pergamino

Invicto y sin recibir tantos en 180 minutos, Douglas Haig recibea Gimnasia de Concepción por la tercera fecha del Torneo Federal A de fútbol. El partido que tendrá lugar en el estadio «Miguel Morales» se pondrá en marcha a las 20:00 y contará con el arbitraje de Lucas Nicolás Cavallero de Villa Constitución acompañado por Diego Saúl Novelli de Tandil y Marcos Ignacio Liuzzi de Ayacucho, como asistente

El Lobo dirigido técnicamente por Norberto Acosta y tendrá en cancha a Damián Cebreiro; Leonel López, Cristian Romero, Nicolás Torres y Jonathan Medina; Sebastián Luna; Leonardo Morales, Lucas Saucedo y Juan Luis Alfaro; Javier Sotto y Flavio Ciampichetti (exDouglas Haig

Entrada

El valor de las entradas que determinaron los dirigentes fogoneros son los siguientes: tribunas cabeceras y «Enrique Valentini», 2.000 pesos para los no socios, 1.000 para damas y jubilados y 500 para los menores de 12 años; la platea 1.500 para socios y 3.500 para los no socios, damas 1.500 y 2.500 pesos, socios y no socios respectivamente y 500 pesos para los menores de 12 años-. El abono para plateas para toda la fase regular (16 partidos) sale 18.000 pesos para los socios y 40.000 para los no socio

Tres partidos

La tercera fecha se completará con: Sportivo Belgrano vs. Sportivo Las Parejas (desde las 16:00, arbitraje de Gabriel Araujo de Mendoza), Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. El Linqueño (a partir de las 17:00 (Fernando Rekers de Córdoba) y Unión de Sunchales vs. Independiente de Chivilcoy (a las 19:00, Matías Ezequiel Billione Carpio de Córdoba). Libre: Defensores de Pronunciamiento.