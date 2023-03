Davico abrió el último periodo de Sesiones Ordinarias de su gestión

Ante un salón colmado, el Presidente Municipal de Pueblo General Belgrano encabezó el acto de apertura del XII periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de la localidad. Davico brindó un detalle de los actos de gobierno del año 2022 y los proyectos para el último año de su gestión.

El intendente comenzó su oratoria con una reflexión acerca del contexto actual de la política y el rol de la misma en la vida de las personas. “Muchas críticas e injurias he sobrellevado como Presidente Municipal, pero nunca me hice eco de esos agravios o calumnias, fundamentalmente porque siempre sentí el orgullo de representar un pueblo sano, hermoso y pacífico. Han querido embarrar nuestras conquistas, pero no hemos dado lugar al odio”, aseguró y completó: “Quiero reivindicar a la política con mayúsculas, como la herramienta y el arte de hacer las cosas necesarias para mejorarle la vida a la gente. Con este equipo de Nueva Generación, en estos 7 años, hemos mostrado acciones que dignifican la vida de nuestros vecinos, brindando más derechos, más servicios y más acompañamiento”.

En cuanto a los actos de gobierno, Davico valorizó la decisión de reducir y eliminar tasas municipales. “Buscamos incentivar a distintos sectores de nuestra comunidad a fin de generar empleo y oportunidades, nos propusimos estimular a nuevos comercios y actividades que quieren instalarse en Pueblo Belgrano y lo logramos. El resultado demuestra que no estábamos equivocados al momento de tomar la decisión. Durante este tiempo creció un 46 por ciento la cantidad de nuevos comercios habilitados, se incrementó en un 53 por ciento el acto de presentación de planos y en un 52 por ciento la inscripción de planos”, enfatizó para luego anunciar que la reducción continuará hasta el último día de gestión.

En ese sentido, el intendente volvió a remarcar la importancia del turismo en la economía de Pueblo Belgrano y destacó el trabajo que colocó a la localidad como una de las más ordenadas de la provincia según la Secretaria de Turismo de Entre Ríos. “Fue un año trascendental para el sector turístico por cumplirse el décimo aniversario de la sanción de la Ordenanza N° 043/2012 que reguló la actividad del servicio de alquiler turístico, permitió ordenar la oferta y consolidar a la localidad como destino turístico; y por alcanzar el mismo año la homologación provincial del 100 por ciento del padrón de alojamientos habilitados”, comentó Davico y después amplió: “Luego de cumplir ese objetivo, orientamos los esfuerzos a trabajar la calidad de los servicios y a enriquecer la propuesta con interacción del sector público y el sector privado, obteniendo buenos resultados durante la temporada de verano alcanzando un 90 por ciento de ocupación en promedio durante los meses de enero y febrero”.

En la continuidad de su alocución, Davico enumeró los avances con respecto al Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, lo que considera uno de los objetivos más complejos de la gestión. Actualmente el proyecto cuenta con la perfectibilidad técnica del terreno, emitida por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, y se está trabajando en la realización del estudio de impacto ambiental correspondiente. En cuanto al financiamiento, el proyecto ya está en la Secretaria General de la gobernación dando los pasos previos al llamado a licitación que tendrá un costo que superará los 100 millones de pesos. Además hizo un detalle minucioso del trabajo realizado en el actual predio de disposición final, que incluye tareas de monitoreo ambiental y monitoreo de aguas subterráneas.

Por otra parte el mandatario anunció la puesta en funcionamiento del primer Jardín Materno Infantil en Pueblo Belgrano. “Este lugar en el que estamos haciendo el acto será el primer Jardín Materno Infantil Municipal de Pueblo Belgrano. Buscamos sumar un enfoque de derechos a la primera infancia, promoviendo el respeto real por las necesidades y requerimientos de niñas y niños pequeños, incorporando así un lugar de apoyo educativo y social a las familias de la comunidad”, puntualizó.

Entre las novedades más importantes, el intendente de Pueblo Belgrano contó sobre la inversión de 50 millones de pesos de fondos provinciales para la pavimentación de calle Mariano Sánchez. La ejecución del mejoramiento de acceso y arterias principales que comprendió la construcción de 3400 metros de cordón cuneta y 400 metros de badenes en tres zonas distintas de Pueblo Belgrano con una inversión de 50 millones de pesos provenientes de fondos nacionales. Y la transformación del corredor peatonal Pueblo Belgrano-Gualeguaychú con la construcción de 400 metros lineales de vía segura y la instalación de iluminación en el trayecto.

Además anunció el inicio de la obra de acondicionamiento y mejora de caminos rurales con una inversión conjunta, entre municipio y la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de más de 15 millones de pesos. El desembolso de más de un millón y medio de pesos para adquirir nuevas cámaras y nuevos detectores de patente para fortalecer el sistema de monitoreo doble. E hizo mención a la creación del Archivo Histórico Municipal, espacio que tiene como finalidad rescatar, custodiar, conservar y difundir el patrimonio documental de Pueblo Belgrano.

“Todo lo logrado fue producto de la gran voluntad de un pueblo. La voluntad, paciencia y perseverancia de todos ustedes. No creo en las luchas personales, creo en el mérito colectivo, y como fruto de esta sociedad seguiré luchando por nuevos horizontes. Pueblo General Belgrano tiene ya una historia, que simboliza el sueño de muchos hombres y mujeres, pero también significa nuevos desafíos de cara al futuro”, concluyó Davico para luego dejar inaugurado el XII Periodo Legislativo.