Charla abierta: Roy Harley sobreviviente en la tragedia de Los Andes

Como Ingeniero Industrial Mecánico, trabajó en empresas internacionales como Imperial Chemical Industries (ICI), AkzoNobel, Pinturas INCA SA y Alba Pinturas. A lo largo de los años, comprendió que lo personal influye en lo profesional, y viceversa. Todas las experiencias que vivimos nos nutren para ser quienes somos, nos forjan para salir adelante.

«En esta charla, buscaré transmitir que no solo lo vivido en los Andes, sino también mi carrera profesional y experiencia en el rugby, me enseñaron que la actitud no depende del contexto, pero siempre condiciona el resultado.» Lo recaudado por las entradas son 100% a Beneficio de Esc Nº150 Santa Clara de Asís SE INICIA PUNTAL.