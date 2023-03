“Cada acción de gobierno apunta a fortalecer al sector productivo”, dijo Stratta en la inauguración de la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Quedó oficialmente inaugurada este sábado por la noche la 26° edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur en la ciudad de Maciá. La vicegobernadora Laura Stratta junto al intendente local Juan Diego Conti y el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación Juan José Bahillo participaron del acto desarrollado en el escenario central del predio ferial, en el marco de una convocatoria multitudinaria que tuvo el cierre de la segunda jornada de la fiesta.

“Dialogamos con los productores y los industriales que destacan lo importante que es esta fiesta. La apícola es una cadena de valor fundamental para la provincia. Somos los segundos productores de miel del país y eso se ve en el volumen de la fiesta y especialmente en lo que significan para los productores y las cooperativas estos espacios en los que se capacitan, en los que se generan rondas de negocios y además está presente Apimondia que es una de las referencias del sector más importante a nivel mundial”, señaló la vicegobernadora Stratta a la prensa durante el recorrido que las autoridades realizaron por los stands de la muestra.

Stratta destacó también el perfil festivo de la convocatoria. “Tenemos más de 150 fiestas populares en la provincia y ésta es de las más importantes. Por eso estamos aquí ratificando el compromiso de nuestro gobierno no solo con las fiestas populares sino también con un sector que genera trabajo y que es fundamental para el desarrollo de la provincia. Lo hacemos con el intendente y con el secretario de Agricultura de la Nación, lo que ratifica la articulación de la Nación, la Provincia y el Municipio con el sector privado que es fundamental para generar esa sinergia que promueva el desarrollo de la provincia”, explicó.

“El gobernador Gustavo Bordet trabaja permanentemente en este sentido, en una agenda de trabajo y de desarrollo que nos hace bien a los entrerrianos y las entrerrianas. Somos una provincia que produce, construimos un Estado que hace las cosas bien y necesitamos seguir desarrollando una apuesta fuerte por el sector productivo, que se nota en estas fiestas pero también día a día en cada acción, en cada política pública, en cada línea de financiamiento y en cada obra de infraestructura que está orientada en ese sentido”, resaltó Stratta. “Cada acción de gobierno apunta a fortalecer al sector productivo”, remarcó.

Por su parte Bahillo puso de manifiesto que la fiesta “refleja todo el potencial productivo y la importancia de este sector, que como otros de las economías regionales no siempre tiene la debida visibilidad y no se le da en algunas oportunidades la importancia que realmente merece. El sector productivo muchas veces es noticia por lo que pasa en la agricultura o en la ganadería, que son tan importantes como las economías regionales: unos generan ingresos en dólares pero las economías regionales, como es el caso del sector apícola y toda la diversidad de economías regionales que tenemos, generan muchísimo empleo”, precisó.

“Vamos a hacer un aporte a la Municipalidad, en este trabajo conjunto que hacemos con la Provincia, para fortalecer las capacidades instaladas en los municipios con características rurales como es Maciá, para que ellos se complementen con Vialidad en el mantenimiento de los caminos”, dijo Bahillo en referencia a un aporte de 34 millones de pesos para la compra de una motoniveladora.

El intendente Conti remarcó la forma en que se moviliza la economía local a partir de la exposición y la fiesta, y apuntó además que “16 cooperadoras de instituciones locales que hacen la oferta gastronómica a la gente que nos visita, y eso es un fuerte impulso económico que sirve para transitar todo el año y eso se ve posteriormente en desarrollo de escuelas, clubes y otras instituciones”.

Sobre la convocatoria indicó: “Acá está todo el mundo apicultor, de todas las provincias, con más de 2500 apicultores que nos están visitando. Esto ya trascendió las fronteras del país y estamos con gente de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. Nuestro desafío, como ha sido el de todos los intendentes desde el inicio de esta expo, es que siga creciendo”.

Aportes

Durante el acto de inauguración desarrollado en el Escenario Darío Paoloni del predio ferial se realizó la entrega de aportes nacionales, uno de 34 millones de pesos para la compra de una motoniveladora y otro de cinco millones para costear gastos de la organización.

En tanto Stratta entregó un aporte de la Vicegobernación por tres millones de pesos para gastos organizativos; otro de 2,4 millones a la Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos para adquirir elementos de trabajo; y un tercer aporte de dos millones al Centro Cultural y Deportivo Belgrano de la ciudad de Maciá.

Del acto participaron representantes de todas las instituciones de la ciudad, los abanderados de todas las escuelas de la zona y representantes de entidades vinculadas al sector productivo. También estuvieron los legisladores nacionales Stela Olalla, Marcela Antola y Marcelo Casaretto; los legisladores provinciales Omar Migueles y Juan Reynaldo Navarro; intendentes de otras localidades entrerrianas; concejales y funcionarios.