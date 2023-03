Bordet: “No estamos para prometer, estamos para hacer”

Junto a la vicegobernadora, Laura Stratta y al intendente Martín Oliva, Bordet destacó que “además de este espacio para albergar nuestros chicos en la primera infancia, estamos construyendo dos centros de desarrollo infantil más” en Concepción del Uruguay.

También remarcó que son más de 30 los dispositivos para las niñeces que se están construyendo en toda la provincia. “Tenemos que lograr que nuestros niños puedan tener las capacidades necesarias desde la temprana edad para poder alcanzar el objetivo de llegar la mejor educación primaria y secundaria”, subrayó y agradeció a Tolosa Paz su presencia en Entre Ríos.

Durante el acto en La Histórica, Bordet valoró el trabajo realizado en la provincia, junto a la Nación y los municipios, que permite “planificar, ejecutar, terminar y volver a empezar de nuevo. Porque nunca es suficiente, siempre falta más, y los vecinos tienen que demandarnos más porque estamos para eso: para solucionar los problemas”.

Además de la inauguración del nuevo edificio del Centro de Desarrollo Infantil Tortuguitas, las autoridades recorrieron e inauguraron obras de infraestructura en barrio Cantera 25, que incluyen pavimentación, sendas peatonales, red pluvial y alumbrado público. Esta obra demandó una inversión provincial superior a los 157 millones de pesos.

Luego de la recorrida, el mandatario destacó “la transformación que ha tenido toda la zona”, y recordó las dificultades para construir la Defensa Norte de Concepción del Uruguay, después de que el gobierno nacional anterior no invirtió los fondos que había prometido para la obra: “tuvimos que esperar la llegada del presidente Alberto Fernández para seguir con la obra, terminarla e inaugurarla”.

También puso en valor la intervención que se realizó en esa zona de la ciudad a través del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). “La transformación que he visto en el barrio ha sido superlativa, un antes y un después. Es calidad de vida y justicia social, y eso se lo merecen todos los vecinos y vecinas de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos y de la Argentina”, expresó Bordet.

Para finalizar, destacó la obra del boulevard Hipólito Yrigoyen. “Se planificó y se hizo. Hoy volvimos a recorrerla con el intendente, la obra ya está terminada”.

Por último, Bordet aseguró que Concepción del Uruguay «tiene un gran futuro. Esta ciudad que es parte de la historia de nuestra provincia, pero esa historia hoy hay que proyectarla hacia el futuro, y la forma de hacerlo es como la hace Martín (Oliva) todos los días, trabajando, recorriendo la ciudad, con mucha humildad, hablando con los vecinos, porque no estamos para prometer, estamos para hacer”.

También participaron de la actividad, la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira; el senador Horacio Amavet; la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de la Nación, Fernanda Miño; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel; el subsecretario de Políticas Sociales, Nicolás Carvalho; y el coordinador de Proyectos de Agua Potable, Federico Escalante.

La red de infraestructura más importante

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, dirigió su mensaje al mandatario entrerriano: “Decirle al gobernador: no solamente que estoy convencida que todo este esfuerzo es la red de infraestructura más importante que nos toca recorrer e inaugurar. Como decimos con Marisa Paira y Laura Stratta, me pone feliz cuando no puedo acompañar, porque es tanto lo que inaugura Entre Ríos. Y que yo no haya estado no es importante, lo importante es que está repleto en cada territorio de lo que venimos hacer, que es transformar la vida de los vecinos y vecinas”

Dejar de caminar en el barro

Por su parte, el intendente Oliva hizo un repaso de las obras realizadas con la ayuda del gobierno provincial y de la Nación: “nos ayudaron a que los vecinos dejen de caminar en el barro”, afirmó.

“Hay un entorno que hemos hecho, que es la obra de la defensa costera, que se empezó en 2016 y la pudimos seguir y terminar con el acompañamiento de Gustavo Bordet y (Gabriel) Katopodis (ministro de Obras Públicas de la Nación). Empezamos una obra de infraestructura para la ciudad y a la misma la copiamos en Villa Itapé, también con el acompañamiento del gobernador y la ministra (de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz). Ahora, vamos con la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu) a hacer una obra de infraestructura en Villa Itapé. En el otro Renabap, del barrio Ex Circuito Mena, estamos haciendo 100 casas”, enumeró.

“Seguramente falta, pero celebremos vivir en La Histórica y celebremos vivir en La Cantera”, cerró, luego de recordar que Concepción del Uruguay tiene a 1.770 familias en 20 jurisdicciones incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Inauguración, entregas y anuncios

En la oportunidad, se hizo entrega a los presidentes municipales de Concepción del Uruguay y Colonia Elía de la resolución de la Dirección Vialidad Provincial (DPV), a través de la cual se adjudica la obra de construcción de obras de arte en la ruta provincial Nº 42, tramo Concepción del Uruguay-Colonia Elía a la empresa LRQ SA, por un monto de 45.165.381 pesos.

En el marco de los anuncios, se destacó que se llevará adelante el proyecto de obra e iluminación de la intersección de la ruta Nº 23 y el acceso al Palacio San José, de San Justo, en el departamento Uruguay, por un monto de 5.913.927 pesos.

También se dejó inaugurado el Mercado Multiplicar, el cual cuenta con una inversión inicial de 2.864.880 pesos, destinado a la compra de equipamientos para fortalecer a los productores locales. Y en el marco del programa Banco de Herramientas, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se hizo entrega de herramientas. Son 131 los emprendedores de distintos rubros alcanzados por esta política pública por una suma de 16 millones de pesos.

Aportes

El Club Atlético Rivadavia, de Concepción del Uruguay, recibió aportes para la construcción de sanitarios por 900.000 pesos.

En tanto que el Club Atlético Uruguay Social y Deportivo, de Concepción del Uruguay, recibió para la finalización de obras, sanitarios y oficinas un aporte por 3.000.000 pesos.

El Club Gimnasia y Esgrima Concepción del Uruguay recibió un aporte para la construcción de cancha de fútbol 5 y quincho en el predio deportivo, por 26.000.000 pesos.