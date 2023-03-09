ARANCIBIA VIUDA DE GUTIERREZ ELVA ESTHER Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES EL MIÉRCOLES 08 DE MARZO DE 2023 – SUS RESTOS FUERON TRASLADADOS A COLÓN
SU HIJO: ALFREDO GUTIERREZ, SU HIJA POLÍTICA: CARINA MORE , SUS NIETOS: BENJAMÍN Y TOMÁS GUTIERREZ Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO PESAR SU FALLECIMIENTO.-
SUS RESTOS SERÁN SEPULTADOS EN EL CEMENTERIO DE NUESTRA CIUDAD HOY VIERNES 10 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO A LAS 09:00 HORAS
CASA VELATORIA: PRESBÍTERO COT 107 COLON E.RIOS
CASA DE DUELO: JUAN JOSÉ CASTELLI 389 COLON E.RIOS