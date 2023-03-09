viernes, marzo 10, 2023
Fúnebres

ARANCIBIA VIUDA DE GUTIERREZ ELVA ESTHER Q.E.P.D.

ARANCIBIA VIUDA DE GUTIERREZ ELVA ESTHER Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES EL MIÉRCOLES 08 DE MARZO DE 2023 – SUS RESTOS FUERON TRASLADADOS A COLÓN
SU HIJO: ALFREDO GUTIERREZ, SU HIJA POLÍTICA: CARINA MORE , SUS NIETOS: BENJAMÍN Y TOMÁS GUTIERREZ Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO PESAR SU FALLECIMIENTO.-
SUS  RESTOS SERÁN SEPULTADOS EN  EL CEMENTERIO DE NUESTRA CIUDAD HOY VIERNES 10 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO A LAS 09:00 HORAS
CASA VELATORIA: PRESBÍTERO COT 107 COLON E.RIOS
CASA DE DUELO: JUAN JOSÉ CASTELLI 389 COLON E.RIOS

Más Fúnebres

Facebook Instagram Youtube
© Copyright 2009 - 03442.com.ar