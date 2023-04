Anses habilitó la inscripción al Plan de Pago de Deuda Provisional

Este programa va destinado a argentinos y argentinas que no llegan o no llegaron a cumplir los 30 años de aportes requeridos – Este plan incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.



Este viernes, Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Previsional habilito la inscripción al Plan de Pago de Deuda que consiste en la regularización de deuda de aportes previsionales que tienen las personas y que les permite acceder a una jubilación.

Las personas que podrán acceder a este programa serán:

·Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria: Mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos.

·Personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria: Mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes requeridos.

Por el lado de las personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria, los periodos que se podrán regulizar serán hasta diciembre de 2008 inclusive y tendrán que abonarlo en cuotas mensuales que se descuentan de la jubilación.

Mientras que aquellos que aún no tienen la edad de jubilatoria, los periodos a regularizar serán hasta el 31 de marzo del 2012 inclusive y lo podrán cancelar de acuerdo a sus posibilidades.

El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021. (APFDigital)