AGMER reúne sus secretarios generales en plena ola de calor

La Comisión Directiva Central de AGMER convocó al Plenario de Secretarios Generales para el jueves a las 9.30 en la sede de la Seccional Colón, en Chacabuco 289 de esa ciudad. La expectativa de docentes, padres, alumnos, personal administrativo y de maestranza de las escuelas, e incluso de autoridades educativas de la provincia, pasa por el pronunciamiento del gremio ante la extrema ola de calor que complica las actividades escolares.

El temario formal del Plenario es el siguiente:

– «Informe de gestión a cargo del secretario general»

– «Análisis de la situación nacional y provincial»

– «Pautas y criterios de distribución de recursos para el funcionamiento de las seccionales»

– «Declaración del Plenario».

El último punto será esperado por las comunidades escolares y las autoridades educativas de toda la provincia. AGMER no se ha pronunciado todavía a nivel conducción provincial sobre las condiciones que están soportando alumnos, docentes y todo el personal de los establecimientos ante la histórica ola de calor que atraviesa Entre Ríos y todo el país hace al menos dos semanas.

Diversas filiales y seccionales del sindicato accionaron en sus respectivos pueblos y ciudades con recorridas en escuelas, reuniones con autoridades locales y comunicados referidos a la falta de condiciones para el dictado normal de clases con temperaturas de entre 30° y 40° a lo largo de jornadas escolares completas.

La Comisión Directiva Central de AGMER, en cambio, no tomó posición sobre el tema, algo similar a lo que hizo el Consejo General de Educación, que a nivel provincial no adoptó ninguna resolución sobre la ola de calor, aunque a nivel local en ciudades y departamentos se extendieron permisos a escuelas para que adapten sus actividades o incluso reduzcan horarios de clase para evitar daños en la salud de su comunidad. Fuente: El Once