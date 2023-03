Debut y empate del Lobo en el Núñez

Gimnasia e Independiente de Chivilcoy igualaron son tantos en el debut de ambos en el Torneo Federal A de fútbol. Se jugó en el Núñez ante un buen marco de público. Pésimo arbitraje de Alvaro Carranza. El Lobo tendrá fecha libre el próximo fin de semana.

Clásico partido de arranque de temporada. El local, Gimnasia repleto de nombres nuevos, la visita siendo una incógnita y llegando de caer por Copa Argentina entresemana. En ese contexto, ambos dejaron una deuda grande aunque también mostraron destellos en algunos jugadores que abren cierta esperanza. En el Lobo, que es lo que nos interesa, Javier Sotto y Leo López como confirmación de lo que sabemos, bien y seguro el arquero Cebreiro, clave para el cero en su arco. Y del resto poco, aunque hay que esperar aún.

En la primera parte Mosquera y Salvaggio le movieron el arco al Lobo mientras que enfrente, Sotto no pudo darle de lleno a un buen centro de López. Así se fue la primera parte, entre la ordinariez reinante, el espanto del árbitro y el aroma delicioso al chori.

En la parte final, Mosquera le dio con comba desde afuera pero el palo le dijo que no. Y todo se movió todo con el ingreso de Leguizamón. Mandó un par de pinceladas conocidas, intento un golazo que no fue poco y contagió a sus compañeros. Enfrente, el Rojo visitante ya no quería más y se sumó a la mediocridad del árbitro.

Pasó el primero del Lobo, dejó algunas puertas abiertas que quedaran a la espera del paso de los partidos, pero anoche fue todo liviano, sobre todo el medio campo, como este comentario.

Resultados de la Zona 3 del Lobo

Fotos Gentileza Santi Lacava