Vecinos se manifestaron en Paraná contra del incremento en la tarifa eléctrica y el viernes el reclamo será en La Histórica

Vecinos auto convocados de Paraná asistieron este martes a las instalaciones de Enersa en donde entregarán un petitorio en reclamo del aumento recibido en la última boleta de luz. “Este mes me vino un 300% de aumento”, aseguró uno de los vecinos. Por su parte, los Vecinos auto convocados de Concepción del Uruguay, ya convocan para el próximo viernes 10 a Plaza Ramírez.

Este martes por la mañana, un grupo de vecinos autoconvocados marcharon desde la Plaza Alvear hasta Enersa para reclamar por el incremento de las tarifas, pese a que el gobernador Gustavo Bordet confirmó la semana pasada la suspensión del último aumento en la tarifa eléctrica a aplicarse a partir de febrero.

“Soy un pequeño empresario y hago uso doméstico de la energía eléctrica. Este mes me vino un 300% de aumento. Estamos totalmente en contra de que nos sigan robando, el gobierno nos está dejando solos, no tenemos recursos y cuando tenga que despedir un empleado, lamentablemente por esta situación, el gobierno no va a estar conmigo”, aseguró Ernesto Espadillero.

A su vez, el mismo vecino contó que hay más de 1200 “firmas de Change.org y de panaenses en forma manuscrita pidiendo que el gobierno revea un nuevo esquerma tarifario para la provincia”.

“No podemos seguir abonando un 55% más sobre una energía cara, en Buenos Aires sigue siendo mucho más barata, pero en Entre Ríos todo es caro. Entonces, ¿dónde está el gobierno del pueblo de Entre Ríos?”, dijo Espadillero.

“Los entrerrianos estamos hartos de pagar impuestos y tasas exorbitantes para, ahora, observar cómo nos vacían con los servicios”, aseguraron en el documento que califica de “exorbitante” y “distorsionado” el aumento de la tarifa eléctrica que incluye el 21 por ciento de IVA, un 13 por ciento de impuestos provinciales y contribuciones municipales que alcanzan el 24 por ciento. (APFDigital)