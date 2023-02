Vecinos del Barrio La Concepción piden por su seguridad y reclaman por la soltura de acusado de varios delitos

En nota anterior de 03442, dábamos información sobre la soltura de un sujeto sobre el cual se sospecha su participación en varios hechos delictivos y que recientemente saliera de cumplir pena en la UP4. Este individuo, identificado como Rubén Romañana de 37 años, fue detenido y liberado, pero cayó nuevamente detenido horas más tarde sospechado de otro hecho delictivo. La sorpresa fue su nueva liberación, pero de acuerdo a lo averiguado, los allanamientos realizados por orden de la Fiscalía de la doctora Lara Plescia, no dieron resultados positivos y al menos por el momento, no había elementos concretos para mantenerlo detenido.

Esto llevó a que vecinos del Barrio La Concepción, vieran con alarma que este individuo segía libre y realizaran una nota dirigida a la fiscal, afirmando que «luego de la detención, ha ordenado la liberación, luego de su raid delictivo en el Barrio La Concepción y Los Tanques. Necesitamos que haya más responsabilidad y empatía».

Lo cierto y concreto, es que la imagen de este sujeto fue publicada en redes sociales, pero no habría videos en poder de la fiscal en los que se lo vea cometiendo estos delitos, y dada la difusión de su rostro, la Fiscalía se ve imposibilitada de realizar “Rueda de Personas”, para su reconocimiento, ya que su cara ya es pública.

Los vecinos, con todo derecho, resaltan su indignación por cómo se dieron las cosas y sostienen que hay pruebas suficientes y que uno de los allanamientos fue exitoso por lo que no están conformes ni de acuerdo con el accionar de la Justicia, resaltando su preocupación por el andar libre de estos individuos.

Es verdaderamente comprensible la posición de los vecinos de esta zona de la ciudad, ya que temen por su seguridad y sus bienes personales, por lo que esperan otra respuesta de la Justicia.

Por otro lado y de acuerdo con los datos recabados en el ámbito judicial, no existirían elementos que hasta el momento permitan sostener la detención de este personaje y lamentablemente la difusión de su rostro por redes, no es prueba para su detención, sino que solo perjudica el accionar de la Fiscalía, razón por la cual siempre es importante no difundir rostros antes de que se realicen medidas de reconocimiento.

Es de esperar que la representente del Ministerio Público Fiscal, de tener las pruebas necesariso, actue en consecuencia y pueda soliciar la prisión preventiva que reclaman los damnificados.