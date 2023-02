Rocamora tendrá dos partidos durísimos en el Paccagnella

Después de mucho tiempo Rocamora y Berazategui se ven las caras en el Julio César Paccagnella, partidos claves para «Las Rojas» que a priori aparecen como dos juegos determinantes en la recta final de la Liga Femenina. Desde las 20:00h de este sábado será el primer juego, 24 horas después se volverán a ver las caras nuevamente el Estadio Rojo.

Rocamora y Berazategui empiezan a definir las posiciones en el certamen. Las Rojas necesitan quedarse con los juegos para asegurarse un lugar en los Play in, depender de si misma y porque no, aspirar un poco mas. Las aurinegras tienen un récord de 9 victorias y 7 caídas, y ahora quieren dar el batacazo en tierras entrerrianas.

Hasta el momento, el desarrollo de la Liga Femenina para Rocamora fue con altos y bajos, un equipo con muchas juveniles que no ha encontrado esa regularidad que se necesita para mantenerse en las primeras posiciones. También es para tener en cuenta el desgaste físico ya que prácticamente las jugadoras no han tenido un descanso, lo que al final de una competencia de alto rendimiento puede ser una desventaja. Pero tod@s saben que Rocamora se supera ante las adversidades y sin perder su esencia con ese ADN que siempre fue es su marca registrada y no traiciona su fórmula.

Las conducidas por Laura «Lali» González vienen de una racha adversa y tendrán la posibilidad de cortarla en casa. Un sábado y domingo para ver dos juegos apasionantes, ante dos equipos que siempre son protagonistas en la Liga Femenina a pesar de sus realidades.

Historial: Se enfrentaron 21 veces por Liga Femenina, con 17 victorias de Berazategui y 4 de Rocamora

Prensa del Club Tomás de Rocamora

