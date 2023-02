Mucha bronca: Vecinos autoconvocados indignados al confirmarse la aplicación del aumento del 20% de la tarifa eléctrica

Tras el anuncio del gobernador suspendiendo el incremento del servicio de energía, fue el director del Ente Provincial Regulador de la Energía, Luciano Paulín, quien comunicó que ya se evalúa cuándo se producirá el primer aumento de la tarifa eléctrica. Los miembros de las Asambleas que están en pleno plan de lucha reclamando por los costos energéticos, consideraron una burla este tipo de maniobras y aseguran que estarán más firmes que nunca. En este sentido ya emitieron un petritios para ser entegado a las aotoridades el cual se encuentra a la firma y cada miembros ira presentandoa los vecinos.

«Debemos estar mas firmes que nunca. Se nos rien en la cara y nos están ahogando con impuestos y gastos», remarcaron los asambleistas.

El martes pasado el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció que se suspendía el aumento de la tarifa eléctrica, que se iba a ver reflejado desde febrero.

En ese sentido, colegas del Elonce se comunicaron con el director del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Luciano Paulín, para conocer su opinión al respecto, quien se refirió a la fecha en la que finalmente sí se daría el incremento en la boleta.

El director aclaró que ya tendría confirmada una fecha tentativa: “Lo estamos midiendo. Lo hacemos mes a mes, a través de los indicadores, donde vamos evaluando y diagnosticando cuál ha sido el impacto de los consumos en este periodo estival”. Por ese motivo, desde el EPRE creen que «será valorable aplicar el aumento una vez que merme el consumo de energía durante esta época de altas temperaturas».

Sobre la suspensión del aumento de la tarifa eléctrica, el director indicó el alcance de la medida: “Se ha dispuesto suspender el aumento a partir del día de hoy. Los consumos desde el 1 de febrero”. En esa línea, agregó que el salto del valor iba a rondar el 20%.

En cuanto a los valores que comenzaron a llegar en la última boleta, el titular del EPRE expresó que “corresponde a lo que se ha llamado quita de subsidios, dispuesta por el gobierno nacional, que entró en vigencia a partir de los consumos de octubre del 2022 y todavía está en vigencia hasta la fecha”.

Por otro lado, analizó en profundidad el récord de consumo de energía en la provincia y acusó que se debe a “las altas temperaturas, la sequía y la quita de subsidios”. También se mostró preocupado porque se superó la media de años anteriores.

Las estadísticas de inscriptos a la segmentación energética

El presidente de EPRE confirmó que “hay un 61% de inscriptos (en la provincia) hasta el 31 de diciembre” a la segmentación energética dispuesta por el Gobierno nacional. En ese sentido, recalcó que la mayoría de los casos poseen un consumo bajo de electricidad en sus hogares. Las recomendaciones para evitar consumos altos de energía en el hogar

-Hacer un uso racional de la energía

-Desenchufar esos electrodomésticos que no se usan

-Evitar el uso “stand by” o modo espera (pueden llegar a reflejar un 15% del consumo energético)

-Utilizar iluminarias LED o de bajo consumo

-Limpiar las lámparas y apagarlas cuando no se usen

-Tener aires acondicionados con tecnología invertir o en caso contrario ponerlo en 24 grados.

El aumento de la tarifa eléctrica en relación a la inflación

En ese sentido, el técnico manifestó que no hubo un aumento de valores altos en relación a la inflación. Recordó que durante 2020 no hubo ninguna suba dado que el país transitaba por la pandemia del Covid-19. Durante el 2021, la variación del precio se efectuó en el margen de un 15%. Por último, durante el año pasado la boleta tuvo un incremento del 45,47%. Durante el lapso de esos tres años, se informó que existió una inflación del 300,1%. En ese sentido, Paulín defendió la suba y expresó: “Estamos muy por debajo a nivel de índice de estar a la par de la inflación”, del cual aclaró que es el objetivo más importante del EPRE. Fuente: El Once