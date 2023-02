Mañana lunes: La Comisión de Hacienda y Presupuesto tratará los proyectos por la tarifa eléctrica

Se decidió en la mañana del jueves, en la sesión extraordinaria convocada por el presidente del HCD, Dr. Ricardo Vales, permitiendo que tomen estado parlamentario los proyectos presentados, sobre los costos de la tarifa eléctrica. La votación tuvo dos mociones, logrando la mayor cantidad de votos la propuesta del tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto que preside el concejal Ángel Salamonini (Frente Creer ER).

El comienzo de la sesión tuvo el tradicional izamiento del pabellón nacional a cargo de la concejala Evelyn Viganoni (Juntos por el Cambio) y el concejal Aldo Montañana (Vecinalismo); y a continuación las y los legisladores aprobaron por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria anterior.

Luego de la lectura del decreto por parte del presidente y antes de escuchar a los invitados a la sesión, pidió la palabra Sergio Vereda presidente del bloque Frente Creer ER solicitando se defina la comisión que dará el tratamiento a los temas del orden del día.

La moción del bloque Creer ER fue que sea tratado en la «Comisión de Hacienda y Presupuesto», mientras que el bloque Juntos por el Cambio y el bloque Vecinalista solicitaron el tratamiento del «Concejo en Comisión».

A continuación, el presidente Ricardo Vales solicitó la votación para cada una de las mociones, resultando elegida la propuesta del bloque Frente Creer ER – tratamiento en Comisión de Hacienda y Presupuesto – con siete votos favorables, contra seis votos disidentes de los bloques Juntos por el Cambio y Vecinalista.

Se dejó constancia en el acta por pedido del presidente del cuerpo «…que realizaremos la formal protesta administrativa ya que esto debe definirse en la Comisión de presidentes».

VOCES DE LA VOTACIÓN.

El concejal José Gurne expresó «Considero que dada la importancia del tema y de que quizás sea un poco más abarcativa, si bien coincido que la comisión de hacienda tenga la prioridad, mi sugerencia es pasarlo al Concejo en Comisión».

El concejal Aldo Montañana seguidamente solicitó la palabra y dijo «Yo considero que debe pasarse a Concejo en Comisión donde estemos los trece concejales, y podamos decidir teniendo todos los datos y sería lo mejor y lo más correcto.»

El concejal Ángel Salamonini «Convocó a la reunión de la Comisión de Hacienda, esta tarde – el mismo día jueves – a las 19 hs en el recinto, para diagramar la reunión que se va a desarrollar el lunes – 27 de febrero – a las 8 de la mañana, cursando las invitaciones a las diferentes personas e instituciones que se propongan en la comisión.»

VOCES DE LOS EXPOSITORES.

De la sesión invitados por la comisión de presidentes disertaron el Ingeniero Elbio Woaffray, el presidente del Centro Comercial de Concepción del Uruguay Román Tófalo y el Presidente del Centro de Almaceneros Jorge Olivera.

El Ingeniero Elbio Woeffray realizó una pormenorizada explicación que finalizó diciendo «Donde realmente se juega el partido es en la energía, si nosotros logramos que nos reconozcan como provincia generadora de energía, y eso es válido porque en la constitución de 1994 en su artículo 125 dice que los recursos volvieron a ser de las provincias y hay muchos casos de provincias que ya reclamaron sus represas, y nosotros ¡tenemos que reclamar eso! y el hecho que reclamemos va a implicar que después decidamos nosotros cuanto nos pagan. Y cuando le pongamos el valor, cuando discutamos eso, la energía en Entre Ríos va a ser cinco veces más barata, ¡esta es la madre de todas las batallas!»

El presidente del CECOM Román Tófalo agregó «Celebro esta reunión, entiendo que es la inicial de un debate profundo que se deberá dar en la Municipalidad con la participación de la Secretaría de Hacienda y las áreas correspondientes, debemos reconocer que más allá de las quejas vivimos en una región, en una provincia y en una ciudad que tiene garantizado el suministro eléctrico con continuidad y calidad para las industrias desde las más pequeñas a las más grandes que tenemos en nuestra zona.»

Por último Jorge Olivera, Pte. Centro de Almaceneros dijo «El problema que tenemos los almaceneros es que menos de cinco heladeras es imposible, un aire acondicionado tenemos que tener por los motores, agradezco la invitación y que me escuchen».

Luego de las disertaciones, el Dr. Vales, presidente del cuerpo solicitó a la vicepresidenta del HCD, concejala Viviana Sansoni que ejerza la presidencia para poder compartir un mensaje desde una de las bancas expresando que «Discrepo desde lo democrático enormemente con lo que ha sucedido en el día de hoy, referente a que este tema lo trate única y exclusivamente la Comisión de Hacienda. El Concejo en Comisión está previsto para los temas relevantes que crea un concejo deliberante y quien preside este concejo que es mi persona cree que debe ser tratado en concejo en comisión. Creo que la ciudadanía ha manifestado a gritos los nuevos costos que tienen las tarifas eléctricas, hemos tenido a expositores que han manifestado que es lo que tenemos que discutir en conjunto toda la ciudadanía de Concepción del Uruguay. El bloque del Frente Creer ER que representa el justicialismo del cual yo formo orgullosamente parte, ha decidido pedir una moción de voto y que sea tratado única y exclusivamente en comisión, y más allá de lo que ha expresado correctamente el presidente de la comisión de Hacienda el concejal Salamonini, quiero explicar que desde lo formal la Comisión de Hacienda la integran los concejales Salamonini, Gurne, Dutra, marcó, Sansoni, Vereda, Herlein, Negri y Montañana; desde lo formal no van a ser parte, salvo que decidan invitarlas, las concejalas Squivo, Viganoni, Jauregui, y Guerrero y ellas representan al pueblo ya las mujeres de Concepción del Uruguay, la verdad me supera el enojo, porque confío en la honestidad de cada uno de los concejales que estamos aquí, y creo profundamente que la solución de esta temática es política, pero entiendo que la representación y las distintas miradas que tenemos cada uno de nosotros va a enriquecer el diálogo, no podemos permitir que éstas cuatro concejalas no formen parte, y permítanme decirlo, que tampoco quien les habla forme parte porque eso es lo que están buscando…”.

Luego el concejal Sergio Vereda solicitó la palabra manifestando «Simplemente quiero agregar que acá no se agotan las instancias, al contrario, nosotros vamos a tratar como corresponde con responsabilidad para los vecinos y el municipio de Concepción del Uruguay este tema, porque nosotros somos vecinos de esta ciudad y también pagamos la boleta de la luz, lo que no vamos a hacer es política utilizando un tema tan delicado, vamos a discutir lo que tengamos que discutir y quién tenga que hablar va a poder hablar; este tema lo venimos trabajando hace dos meses con el intendente para llevar una solución y las y los concejales que forman este cuerpo legislativo van a tener la palabra, al igual que el presidente del concejo.»

El concejal vecinalista Aldo Montañana expresó «Quiero aclarar que muchas veces esto se discute en la Comisión de presidentes para saber en qué comisión se va a tratar, tienen el derecho de pedir cambiar la comisión que se votó, y quedó muy claro que hacen uso de la mayoría, cuando en realidad sería bueno que lo podamos tratar entre todos.»

La concejala Rosana Squivo agregó luego «Más allá que nosotros fuimos con la moción de que se trate en Concejo en Comisión, adherí a la invitación del concejal Salamonini de que sea una reunión abierta a todos los que quieran venir a escuchar a cada uno de los que vamos a proponer para que puedan colaborar, pero luego lo que se resuelva va a ir a una sesión ordinaria.»

Por último, la concejala Evelyn Viganoni agregó «El bloque Juntos por el Cambio va a estar presente, aún sin tener votos, para defender y expresar la voz de los que nos han convocado y quienes nos están pidiendo que representemos este pedido y además quisiera recordarles que también está interesante que puedan presenciar el debate que se dará en la comisión y luego en la sesión.»

LA REUNIÓN ORGANIZATIVA.

Como estaba convocada por Ángel Salamonini (Frente Creer ER) presidente de la Comisión de hacienda y Presupuesto, a las 19 hs en el recinto de sesiones se reunió la comisión para organizar la reunión del próximo lunes, estando presentes las concejalas Valeria Jauregui (Frente Creer ER) Graciela Guerrero (Frente Creer ER), Viviana Sansoni (Frente Creer ER) , Evelyn Viganoni (Juntos por el Cambio), Rosana Squivo (Juntos por el Cambio) y los concejales Sergio Vereda (Frente Creer ER), Rodolfo Negri (Frente Creer ER), Marcelo Herlein (Frente Creer ER), José Gurne (Juntos por el Cambio), Hernán Marcó (Juntos por el Cambio), Carlos Dutra (Juntos por el Cambio) y Aldo Montañana (Vecinalismo); integrantes de la Asamblea Ciudadana de Concepción del Uruguay y vecinos autoconvocados.

En la reunión se estableció la modalidad de la misma, quedando establecido el siguiente temario:

REUNIÓN LUNES 27 DE FEBRERO – 8.00 HORAS

1.NOTA B 51 LIBRO 73: Proyecto Comunicación presentado por el Bloque Juntos por el Cambio, ref: Instar al DEM a solicita al Gobierno Provincial que arbitre los medios necesarios para reducir el cobro tributario de las facturas de ENERSA, PREVISTOS PO LA Ley N| 8916.

NOTA B 53 LIBRO 73 Proyecto Comunicación presentado por el Bloque Juntos por el Cambio, ref: Instar al DEM a solicitar al Gobierno Nacional que arbitre los medios necesarios para reducir importe al Valor Agregado, previstos por la Ley N| 23.349 NOTA B 52 LIBRO 73: proyecto de ordenanza presentado por el Bloque Juntos por el Cambio, ref: Eliminación del cobro correspondiente al servicio de alumbrado público en la Tasa General Inmobiliaria del 15% al 3% en el cobro de la tasa municipal CV, tributo incluido en la boleta de ENERSA.

Fueron invitados para esta reunión: