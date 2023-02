Llega Mónica Farro para participar del Carnaval

Concepción del Uruguay se prepara para vivir el fin de semana de Carnaval. En tal marco, este sábado participará del espectáculo la vedette y actriz Mónica Farro.

Será la noche que tendrá como protagonistas a Unidos do Bahia, Aimará, Mundo de Payasos y Mascarada.El lunes será el turno de Mundo de Payasos, Mascarada, Urugua-í, Unidos do Bahia y Aimará. La temporada 2023 del Carnaval finalizará el sábado 25 con el desfile de Aimará, Mascarada, Urugua-í, Unidos do Bahia y Tupimanjá.

De manera anticipada, entradas y ubicaciones (sillas y tribunas) se venden todos los días en las boleterías del Multieventos, de 18 a 22, y los sábados de 9 a 13. Se puede abonar en efectivo, débito y crédito. Palcos a cargo de @bahiana.cdu.