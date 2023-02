Información de Colón

Habrá dos noches más de Corsos Colonenses en el fin de semana largo de Carnaval: En el marco de las actividades en la temporada estival, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Colón organizó para el fin de semana largo de Carnaval una nueva edición de los tradicionales Corsos Colonenses.

El desfile popular de maruchas, cabezonas, carrozas, batucadas y murgas, se desarrollará el sábado 18 y lunes 20 de febrero desde las 22:30 hs., en el Circuito de Plaza Washington.

Las entradas tendrán un valor de $500 para generales, $200 para locales y $100 para niños (hasta 12 años).

Joaquín Werner ganó el Torneo de Ajedrez de la 38º Fiesta Nacional de la Artesanía: En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Colón organizó una serie de actividades deportivas, abarcando múltiples disciplinas para todas las edades.

Una de ellas fue el ajedrez, que se desarrolló el pasado sábado en la Casa del Bicentenario. La edición 2023 del Torneo, contó con la participación de 44 jugadores de nuestra Ciudad y competidores de otros lugares de la provincia y Buenos Aires. Las actividades fueron dirigidas por José Melo, organizador del evento.

Estuvieron presentes acompañando la jornada el Director de Deportes de Colón Leonardo Hellmers, el Coordinador de Deporte Comunitario Edgardo Luciani. Participó además Juan Villo, presidente de la Federación Entrerriana de Ajedrez.

Resultados

En la Categoría Libre participaron 32 jugadores, siendo Joaquín Werner el ganador con una marca de 4 1/2. Lihue Mahmud (4) y Juan José Parrilla (4) completaron el podio. Mientras que en Categoría Sub 12 participaron 12 competidores y Elías Encalada se quedó con el primer puesto al obtener 4 puntos. Catalina Amarillo finalizó en el segundo lugar y Valentino Heberlein obtuvo el tercer puesto.

Con alumbrado público empezaron las obras en barrio Tiro Sur: Como lo había anunciado recientemente el Intendente José Luis Walser, dieron inicio esta semana sobre Boulevard Ferrari, entre Sanguinetti y Berín de barrio Tiro Sur, las obras de saneamiento que contarán con una inversión superior a los $426 millones.

El barrio fue incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares RENABAP, un proyecto que el Municipio venía trabajando y gestionando desde hace tiempo para saldar deudas de obras básicas en el barrio.

Las primeras tareas comprenden la red de alumbrado público que ya se puso en marcha, como así también los movimientos de suelo sobre calle Berín para la construcción del cordón cuneta.

Están contempladas obras de infraestructura de servicios básicos (agua, cloaca, saneamiento pluvial) como así también espacios públicos de calidad, veredas, arbolado público y luminarias. También incluye una red peatonal de circuitos seguros y un mejoramiento integral del ambiente y todas las posibilidades de seguir desarrollando el barrio.

Este desarrollo cambiará la realidad de una gran parte del barrio Tiro Sur transformando la vida cotidiana de los vecinos. Se harán más de 5000 metros cuadrados de cordones cuneta,1433 m2 de badenes, 415 metros lineales de red cloacal, 10 cámaras. Alumbrado público. Espacios públicos. 446 m2 de veredas de hormigón y la forestación con 429 ejemplares de distintas especies autóctonas, entre otras intervenciones.

Se entregó el auto 0KM de la 38º Fiesta Nacional de la Artesanía: La Municipalidad de Colón hizo efectiva la entrega del Toyota Yaris 0Km de cinco puertas, perteneciente al sorteo de la 38º Fiesta Nacional de la Artesanía. El auto se exhibió durante los días de la Fiesta frente al edificio municipal (Plaza Washington), en la zona céntrica y en el predio del Parque Quirós, donde se vendió el bono.

El intendente José Luis Walser realizó la entrega del premio el cual fue recibido por Patricia González, oriunda de nuestra Ciudad, cuyo cupón fue el Nº 20.225.

“En ese momento fue una alegría tremenda que iba aumentando a cada segundo. Cuando a uno le toca una alegría así, no cae. Fuimos atrás del Parque a sentarnos y escuchar el sorteo. Yo escuché que habían sacado el bono, pero no sabía qué número tenía; cuando miro mi celular, veo que me llamaban y ahí me dijeron que gané el auto”, dijo la acreedora del cero kilómetro acompañada por su esposo al recibir las llaves de manos del Intendente.

El segundo premio fue una motocicleta 110CC cero kilómetro y el número ganador fue el 8.115 de Alejandro Enriquez. El tercer premio en tanto, un Smart TV de 43 pulgadas con el bono N° 25.586 cuyo ganador es Ángel Frutos también de Colón.

Gestión para el Registro Nacional de Cuidadores: El área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Colón comunica a la comunidad que aquellas personas que ejercen como cuidadores domiciliarios o asistentes gerontológicos que hayan realizado el curso correspondiente del ministerio de Salud y que no se hayan inscripto en el registro nacional de cuidadores, pueden acercarse a Moreno 183.

Desde el área de Adultos Mayores de la secretaría de Desarrollo Comunitario se efectuará la gestión presentando la siguiente documentación:

1-DNI (original)

2-Certificado (otorgado por ministerio de salud)

3-Foto carnet

4-Dirección de e-mail

Se desarma el predio de la Artesanía: La Municipalidad de Colón recomienda transitar con precaución por Boulevard Ferrari a la altura del parque Quirós ya que se continúa con el desarmado de estructuras de la Fiesta de la Artesanía.

Se espera tener el predio liberado para el fin de semana.