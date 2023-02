Incendio de un vehículo

Se produjo este domingo por la tarde, el incendio de un automotor, a la altura del kilómetro 116 de la Autovía Gervasio Artigas.

Se trató de un automóvil marca Volkswagen Tiguan, el cual transitaba de norte a sur desde Brasil a Bs. As.

En el rodado se conducían un hombre de 39 años, una mujer de 36; y sus dos hijas menores, todos domiciliados en San Isidro, Bs. As., no resultando con lesiones sus ocupantes. Sofocado el incendio por lo bomberos voluntarios, el que causó daños totales del rodado, interviene la grúa del Peaje “Colonia Elia” para proseguir con trámites personales ante la compañía aseguradora del rodado, se hace constar que la ruta no estuvo cortada y no afecto el transito vehicular.