El vóley no para en Rivadavia

Comenzó una nueva semana de competencia por la 13ª Edición del Nocturno de Voley en Rivadavia, con triunfos para UTN y All Blacks en varones. El viernes continúa la actividad con doble presentación para Independiente de Gualeguaychú en mujeres.

La séptima jornada del Torneo Nocturno de Voley tuvo lugar en la noche del miércoles en el Club Rivadavia, el cual presentaba dos encuentros por la rama Masculina en su programación. Ante una muy buena concurrencia apostada en el Estadio, al inicio de la jornada lo iban a protagonizar por la Zona 2 el equipo local Rivadavia y la Universidad Tecnológica. Fue victoria para el conjunto Universitario, quien con una sólida actuación se impuso por 2 sets a 0 al Tricolor. Los parciales en favor de la Tecnológica fueron de 25 a 21 el primero y 25 a 22 el segundo, quien con estos tres puntos mantiene sus chances de clasificación a semifinales y va a definir su suerte dentro de dos domingos cuando se la juegue ante Progreso Unidos de San Salvador.

A segunda hora debutaban en el certamen Los Entrerrianos por la Zona 1, teniendo enfrente de la red a los All Blacks de nuestra ciudad. El triunfo en este caso quedó en manos del equipo que viste de negro en definición via tie-break por 2 a 1. Al primer set se lo quedó All Blacks con un parcial de 25 a 23 luego en el segundo por idéntico tanteador los experimentados Entrerrianos llegaban a la igualdad mientras que al tercero y definitivo set lo cerró en su favor All Blacks por un parcial de 15 a 10.

Síntesis de la jornada del miércoles:

(Masc-Zona2) RIVADAVIA (0) – (2) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA [21/25 – 22/25]

Rivadavia: Del Valle, Mattiauda, Lemos, Cardozo, Zacaría, Pauwels y Arcusin (L). Ingresaron: Martinez, Ortiz, Guerrero y Etcheverría (L). Dt: D. Montañana

UTN: Britez, Perez, Neubirt, Luna, Hein, Espinosa Fac y Lopez (L). Ingresaron: Lafourcade, Rodriguez y Espinosa F.

(Masc-Zona1) ALL BLACKS (2) – (1) LOS ENTRERRIANOS [21/25 – 22/25]

All Blacks: Bonnalul, Lopez, Delaloye, Borda, Antivero, Mayoraz y Molina (L). Ingresó: Vaccaro. Dt: M Molina

Entrerrianos: Cardozo, Cordoba, Del Castillo, Bentancourt, Cordoba D, Steiner y Cubilla (L). Ingresó: Aumenta (L). Suplentes: F Gimenez y Conte. Dt: J Gimenez

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Matias Rebossio

La próxima fecha del Nocturno será este viernes con dos encuentros, luego la actividad se tomará un descanso por el fin de semana largo de carnaval para retomar el próximo martes 21/02. El programa para este viernes será el siguiente:

21.30 hs (Fem-Zona 2) INDEPENDIENTE -Gualeguaychú- vs GIMNASIA Y ESGRIMA

22.40 hs (Fem-Zona 2) RIVADAVIA vs INDEPENDIENTE -Gualeguaychú-

Voleibol – Club A. Rivadavia

Prensa Deportiva