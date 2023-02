Compromiso Presidencial para la restauracion del Palacio San José

En su visita a Concepción del Uruguay, el presidente de la Nación anunció una serie de iniciativas que se llevarán adelante en Concepción del Uruguay.

Sin duda, una de la más sensibles fue el compromiso público que realizó Alberto Fernández para la puesta en valor de nuestro Palacio San José: “Cómo no preservar ese lugar, fíjense los hombres que pasaron por ese lugar, cómo no preservarlo, cómo no cuidarlo, cómo no ponerlo en valor”, fueron las textuales palabras que expresó el mandatario al referirse a la casa del primer presidente constitucional de la Nación Argentina.

La iniciativa se enmarca en el Programa “50 destinos” del Ministerio de Turismo y Deportes que dirige Matías Lammens con quien el Gobernador Gustavo Bordet firmó un acta de intención para dar comienzo al “Proyecto de obra de puesta en valor integral del Palacio San José”.

A tan solo ocho meses de haber asumido la dirección del Palacio, Guillermina Bevacqua manifestó que “los anuncios realizados el día 3 de febrero relanzan el trabajo que venimos desarrollando, al tiempo que, consolida la necesidad de aunar fuerzas nacionales y provinciales para llevar adelante un proyecto tan complejo como es la indispensable restauración integral del Palacio San José”.

Este acuerdo viene a reafirmar el trabajo que se está desarrollando en el Palacio San José desde que Bevacqua asumió la dirección en junio del 2022 y para el cual se cuenta con un equipo de profesionales del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos y la Zonal de Arquitectura del Departamento Uruguay quienes, coordinados por Ruben Delzart, responsable de mantenimiento edilicio del Palacio San José, están llevando adelante el diseño del proyecto de restauración.

En octubre de 2022, Carolina Gaillard logró que se trate en el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio del año 2023 el proyecto del Palacio San José. A través de dicha intervención en el Congreso de la Nación, la diputada consiguió que se destinen 200 millones para la puesta en valor y restauración “para un monumento nacional tan importante y tan caro para todos los entrerrianos y todos los que nos visitan por que tiene que ver con la historia de nuestra provincia y del país”, tal como lo expresó la funcionaría nacional del Frente de todos.