BLANC DE PERAGALLO INES MARIA Q.E.P.D.
FALLECIÓ EN COLÓN ENTRE RÍOS EL SÁBADO 04 DE FEBRERO DE 2023
SUS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO PESAR SU FALLECIMIENTO.
SUS RESTOS SON VELADOS HASTA LAS 22:00 HORA DEL DIA DE HOY.-
POSTERIORMENTE SERÁN TRASLADADOS PARA SU CREMACIÓN EL DIA LUNES 06 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO.-
CASA DE DUELO: PASO DE LOS ANDES 598 COLON ENTRE RIOS- CASA VELATORIA: MARIANO MORENO Y PRESBÍTERO COT, COLON, ENTRE RIOS CREMACIÓN: 06/022023 HORA: 10:00
SERVICIOS ORBE
BLANC DE PERAGALLO INES MARIA Q.E.P.D.