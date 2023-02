Pioneros de la Artesanía están presentes en la edición 2023 de la Fiesta: En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se lleva a cabo del 4 al 12 de febrero de 2023 en el Predio del Parque Quirós, la Municipalidad de Colón organizó una carpa en la que se colocó todo documento y testimonio de las primeras ediciones de la Fiesta, al cumplirse 45 años del primer encuentro de artesanos.

Recortes de diario, fotos antiguas, imágenes inéditas, artesanías de la época y mucho más es lo que decora esta carpa que todos los días, recibe a los pioneros de la Fiesta; artesanos que tuvieron su paso por Colón en los primeros años y que fueron el pilar para construir la historia y el patrimonio de la Artesanía a nivel nacional.

Ese es el caso de Darío Yuber (artesano de oficio carpintería), Viviana Orcellet (artesana de oficio hilado y telar), una pareja de artesanos que participaron de la primera Fiesta Nacional de la Artesanía en el año 1978 junto a sus padres, también artesanos. Sus ojos y sus manos, reflejan la labor realizada a lo largo del tiempo, demostrando el amor por la Artesanía y todo lo acontecido en Colón con el encuentro de artesanos, los grupos musicales, el acompañamiento del público y el clima festivo que enciende a la Ciudad en esta época del año.

Un matrimonio que nació en la Fiesta

Darío Yuber cuenta que «en esa oportunidad en el año 78′, nos convocaron a mí papá y a mí para participar de una primera feria que era regional y fue un éxito total. Ahí conocí muchos amigos de toda la vida y también conocí a Viviana que es mí actual pareja.

Por su parte, Viviana Orcellet cuenta que «nosotros participamos con mi mamá Teresa Rougier de Orcellet, que la homenajearon el sábado y una de mis hermanas. Hacíamos el hilado y después se hacía el tejido en telar; también tenemos en el campo las ovejas del cual obtenemos el insumo para trabajar durante todo el año. Estuvimos participando en ferias en forma continua, debido a que mi mamá estuvo desde el 1978 al 2015. Por mí parte, yo me fui a estudiar medicina veterinaria a Esperanza, Santa Fe en el año 1984 y ahora me jubilé y volví al campo y retomé toda esta actividad. Estoy re-encontrándome con mis raíces y volviendo a hacer lo que hacía cuando era pequeña».

La magia de la Rueca, como símbolo de la Artesanía

La pareja cuenta sobre el sello distintivo de la Fiesta. Vivana menciona que «la producción ovina siempre me gustó. Mi abuelo siempre tuvo ovejas y siento un cariño muy especial por ello. La actividad con la lana es hacer ‘ecoterapia’, me gusta más el hilado en rueca que el trabajo en telar. Incluso cuando estoy hilando, hay gente que se pasa mucho rato mirando cómo trabajo en la rueca; se distienden, ayuda a bajar los decibeles, estar tranquilo y a su vez también es un ingreso económico para quién lo hace».

Darío Yuber agrega: «Siempre que salimos a alguna feria, lo veo; la gente queda hipnotizada con la rueca. A los chicos les llama mucho la atención ver un vellón que no dice nada y en la rueca se va transformando en un hilo que se va formando por la torsión de la fibra y que se va formando a través de los dedos, confeccionando un hilo que después va a pasar a ser una prenda tejida. Lo que suelen preguntar muy seguido es qué pasa si se corta, no pasa nada. Cómo se va torciendo la fibra, arrimas de nuevo el material y se vuelve a torcer y se une. Es mágico, no tiene fin».

El recuerdo vivo de la primera Fiesta

El matrimonio formado en tiempos de Artesanía, traza una línea de tiempo recordando que «en la primera feria éramos poquitos artesanos y nos conocíamos muchísimo. Además, teníamos mucha actividad social; siempre en las ferias te re-encontrás con amigos, se extrañaba muchísimo el reencuentro con amigos en las diferentes ferias».

Cabe destacar que días pasados, en el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía y al recordar los 45 años de la primera edición, se realizó un homenaje a la primera comisión organizadora y artesanos, donde además hubo entrega de recordatorios y el Intendente José Luis Walser celebró el inicio de un nuevo encuentro de Artesanos, recordando las raíces.

La Fiesta Nacional de la Artesanía se vive a través de múltiples medios plataformas: Del 4 al 12 de febrero en Colón se vive la 38° Fiesta Nacional de la Artesanía. El encuentro más prestigioso de artesanos en el país tiene lugar en el predio del Parque Quirós y puede seguirse por diferentes medios.

La Municipalidad de Colón realiza además la cobertura en directo a través de su canal de Youtube, la página oficial de Facebook (Municipalidad de Colón) con una producción especial, mostrando atractivos de la Ciudad que pueden ser vistos en cualquier lugar del mundo en simultáneo por la Asociación Entrerriana de Televisión.

A su vez, las transmisiones cuentan con notas a artesanos y manualistas, entrevistas a productores turísticos y mucho más.

Medios radiales y televisivos locales, de la provincia y el país también realizan la cobertura de la Fiesta, siguiendo de cerca una agenda detallada que ofrece el municipio de eventos, grilla artística y actividades diarias que se concentran en el Parque Quirós tanto en directo como en diferido.

Artesanía 2023 en la televisión nacional

La Fiesta de la Artesanía puede verse también a través de la TV Pública con transmisiones en vivo a diario, tanto a la tarde como a la noche. El programa «Festival País» es una propuesta cultural y federal que reúne a todas las fiestas y celebraciones populares de Argentina y Colón dice presente un año más en dicha cartelera cultural y artística, llegando a los distintos rincones de nuestro territorio nacional.

José Luis Walser recibió a la vicegobernadora de Entre Ríos que visitó la Fiesta de la Artesanía: El viernes por la noche el Intendente de Colón José Luis Walser recibió a la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, que recorrió el Paseo del Artesano e hizo entrega de aportes.

Primeramente, junto al intendente, la coordinadora de la fiesta Gimena Bordet, concejales y funcionarios, dialogaron con artesanos de la provincia y del país como así también con los pueblos originarios y los manualistas.

Luego compartieron una rueda de prensa y la vicegobernadora hizo entrega de $5 millones en aportes por un lado como auspicio de la vicegobernación como así también para solventar gastos de organización de la fiesta.

Acompañaron la visita de la mandataria provincial los legisladores del departamento como así también los intendentes de San José y de Ubajay y la viceintendenta de San José.

Laura Stratta felicitó al Intendente por la organización de la fiesta y por el éxito de la misma, a la vez que celebró el lugar que ocupa Colón como destino turístico destacado a nivel nacional.